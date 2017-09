FERRON, Maurice



À Laval, le 7 septembre dernier, est décédé Monsieur Maurice Ferron, chirurgien dentiste, ayant pratiqué la médecine dentaire pendant plus de 35 ans.Il laisse dans le deuil ses quatre enfants, Sébastien (Julie Parent), Olivier (Caroline Lachance), Sarah (Michel Allaire) et Alexandre, ses six petits-enfants, Guillaume, Vincent, Léa, Simon, Alix et Raphaël, ainsi que la mère de ses enfants, Nicole DesRosiers.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 30 septembre 2017 de 14h à 17h au complexe: