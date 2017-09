MAILLOUX, Pierrette



Le 17 septembre est décédée subitement Pierrette Mailloux à Montréal.Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean-Guy Fréchette, ses filles Anne-Marie (Gordon Rouleau), Nathalie (Bob Bélanger), Christine Pereira (Andre Pereira) et Irène (Marie-Pier Auger). Elle laisse aussi ses petits-enfants Alexis (Hubert Gagné), Guillaume, Geneviève (John W. Elms), Cassandra (Mathieu Guertin-Banton), Zachary et Kai, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Elle est prédécédée par le père de ses enfants Irenée Marcoux.Exposée à la560 PR. BORD-DU-LAC/ LAKESHORE DRDORVAL(514) 631-1511 www.jjcardinal.caLes visites auront lieu le samedi 23 septembre à compter de 13h, suivies des funérailles en chapelle à 17h30.