GIRARD, Paulette (née Maerten)



À Montréal, le 16 septembre, à l’aube de ses 89 ans, Paulette Maerten s’est éteinte. Elle était mariée en premières noces à feu Lucien Balanger, et en deuxièmes noces à feu Marcel Girard. Elle était la mère de feu Dominique Balanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Thérèse (Gilbert Morin), Marie-Noëlle (Gilles Raterron) et Thierry (Louise Gosselin), ses petits-enfants, Mindy, Simon et Gabrielle, son arrière-petite-fille, Émilie, ses neveux, Marc, Frank et Jean-Pierre, sa nièce Lucie ainsi que de nombreux amis.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l’hôpital Marie-Clarac pour les excellents soins et le soutien exceptionnel qui lui ont été apportés.La famille recevra les condoléances au salon:le lundi 25 septembre de 14h à 17h et 19h à 22h et le mardi, 26 septembre de 9h à 10h30 et les funérailles suivront à 11h à l’église Saint-Antoine-Marie-Claret (10660, Larose, Montréal).Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l’hôpital Marie-Clarac serait apprécié.