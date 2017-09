Michel Trahan

Subitement, à son domicile, le 2 septembre 2017, à l’âge de 76 ans, est décédé M. Michel Trahan, époux de Mme Lucie Barabé et fils de feu Jean-Paul Trahan et de feu Ghislaine Le Sieur, demeurant à St-Valentin.Outre son épouse Lucie, il laisse dans le deuil ses enfants: Lyne, Michel Jr et Louis (Marie-Josée Boivin); ses petits-enfants: Louis-Philippe et Catherine Dubord, Samy et Théo Trahan; ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux ami(e)s.Nous célébrerons la vie de Michel le samedi 23 septembre 2017 au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU,450.390.1111condoléances au: www.complexehr.comJoignez-vous à nous pour un cocktail dinatoire qui sera servi à compter de midi, samedi, journée de la cérémonie. Une liturgie de La Parole suivra à la chapelle du complexe à 15 heures.En sa mémoire, un don à une fondation de votre choix serait apprécié.