LEFEBVRE (née PIETTE), Rosa



À Montréal, le vendredi 15 septembre 2017 est décédée, à l'âge de 93 ans, Rosa Piette, épouse de feu Roch Lefebvre.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy, Denise, Daniel, Martine et leurs conjoint(e)s, ses petits-enfants Benjamin, Joanie, Stéphanie, Martin, ses arrière-petits-enfants Leeloo, Antoine et Guillaume ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 23 septembre 2017 de 14h à 18h, une cérémonie sera célébrée ce même jour à 18h au salon du complexe.Au lieu de fleurs, la famille suggère des dons à la Fondation de l'Institut de cardologie de Montréal.