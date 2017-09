DESLIÈRES, Jean-Paul



Après une vie bien remplie, le 13 septembre 2017, à l’âge de 89 ans, est décédé M. Jean-Paul Deslières, époux de feu Gisèle Archambault demeurant à Sutton.Il laisse dans le deuil ses enfants, Hélène (Jean Dufresne), Louise, Patrick (Johanne Guérin), Paul-André (Sandra Ashby), ses petits-enfants, Corine et Clémence Dufresne-Deslières, Jules Bernier, Suzi et Léon Deslières, Samuelle Deslières-Ashby. Il laisse également ses soeurs et son frère, Sr. Marie (P.M.), Nicole (feu Bruce Ziolkowski), Joseph (Isabelle Sauvageau), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis. Il était le frère de feu Marthe et feu Monique.La famille vous accueillera le vendredi 22 septembre de 16h30 à 20h30 et le samedi 23 septembre à compter de 9h au salon funéraire:Tél. 450-263-1212 téléc. 450-263-9557Sans frais 1-877-263-1214 info@desourdy.caLes funérailles auront lieu ce même samedi 23 septembre à 11h00 en l’église St-André de Sutton.Des dons en sa mémoire peuvent être faits à la Fondation de l’Hôpital B.M.P. Formulaires disponibles au salon ou au www.fondationbmp.ca