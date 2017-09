Ça a mené à quoi le fameux féminisme?

Je trouve dommage que de nombreuses femmes québécoises, dont vous faites partie Louise, ne soyez pas plus renseignées sur un sujet très préoccupant dans notre pays ainsi que dans plusieurs autres pays à travers le monde. D’autant plus considérant les nombreuses batailles menées pour vous conduire à l’émancipation tant souhaitée, le tout accompagné de valeurs et de lois qui sont venues solidifier cette réalité en cours de route pour lui donner valeur juridique.

Ce que je trouve déplorable par dessus tout, c’est le manque d’information qui semble vous parvenir sur ce que j’appellerais le « musulmanisme » envahissant. Cette religion où la femme n’est qu’un objet de charia qui relève d’une société qui régresse au lieu d’avancer. Vous regardez des hommes qui dictent à leur femme comment se comporter, qui bientôt vous dicteront votre comportement à vous, et vous ne dites rien.

La seule femme qui a osé se lever pour mettre un ola à leur envahissement, c’est la présidente australienne dont la tête a été mise à prix par la suite. Pour avoir voulu que son pays fasse respecter ses us et coutumes, voilà ce qu’on lui réserve comme sort. N’est-il pas temps que les femmes du Québec se lèvent debout et qu’en cœur elles fassent savoir aux musulmans qu’ils n’ont pas à imposer leurs lois dans notre pays.

En lieu et place, vous les femmes, vous incitez les citoyens à comprendre, à pardonner et à se plier devant eux pour les accommoder. Non mais à quoi vous pensez? Pourquoi ne pas suivre l’exemple de cette femme qui n’a pas froid aux yeux, qui veut demeurer femme dans son entité épanouissante. On essaie de faire du capital sur votre dos et vous ne réagissez pas.

Anonymement vôtre

De un, il n’y a pas de président en Australie. C’est une monarchie constitutionnelle dirigée par un premier ministre. Et le dernier premier ministre en titre, élu depuis le 15 septembre 2015 s’appelle Malcolm Turnbull. Ce dernier n’a jamais prononcé les paroles que vous lui attribuez. Ce que vous semblez attribuer à tort à la dernière femme premier ministre du pays (Julia Gillard 2010/2013) est en fait un immense fourre-tout islamophobe qui court sur le net depuis quelque temps et qui est attribué sans raison à une personne qui n’en est pas l’auteur. Certes il faut que les femmes d’ici restent vigilantes pour protéger leurs acquis, mais ce n’est pas avec de fausses nouvelles du genre que vous avez besoin de nous en prévenir.