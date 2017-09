PETIT RATELLE, Jacqueline



À Laval, le 15 septembre 2017, à l’âge de 92 ans, est décédée Jacqueline Petit, épouse de feu Wilfrid Ratelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Murielle), Gilles, Lise (Jean-Marie) et Claude (Marie-Josée), ses neuf (9) petits-enfants et ses treize (13) arrière-petits-enfants ainsi que ses deux (2) arrière-arrière-petits-enfants, ses soeurs et ses frères, ses belles-soeurs et ses beaux-frères, de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:samedi le 23 septembre de 13h à 18h, suivie d’une cérémonie religieuse au salon même à 18h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.