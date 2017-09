Ce vieux Toyota Tacoma en parfait état vous rendra nostalgique

Tous ceux qui ont visionné la trilogie Retour vers le futur (Back to the Future) ont rêvé de posséder deux véhicules : une DeLorean DMC-12 et un pick-up Toyota noir.

À l’époque, peu de gens se sont permis l’achat de l’un ou l’autre et aujourd’hui, tous sont nostalgiques de ces véhicules.

Le Toyota Tacoma n’a pas bien vieilli du tout. Outil de travail exemplaire, il a bien souvent été malmené. Peu de propriétaires de ces pick-up Toyota en ont pris soin. Sauf ce grand-papa.

Toyota Tacoma SR5 1993 eBay - mjmsrs909

Mis à l’enchère sur eBay, ce Tacoma SR5 1993 vous fera craquer. Il est entièrement d’origine. Voilà ce qui le rend particulièrement intéressant. En effet, beaucoup ont été transformés, au fil du temps, en bête de hors-route.

24 ans plus tard, il revêt toujours sa peinture d’origine de même que ses bandes décoratives d’époque. Quant à l’intérieur, il a, a priori, l’air immaculé. Aussi beau que neuf!

En près d’un quart de siècle, ce Tacoma SR5 n’a parcouru que 38 000 miles (61 155 kilomètres), ce qui indique qu’il n’a roulé qu’occasionnellement.

Ce n’est pas tout, il est muni d’une transmission manuelle et du système à quatre roues motrices. La combinaison parfaite pour agrémenter la conduite!

L’encan s’est terminé dans les dernières heures et le pick-up s’est vendu 15 100$ US (18 500 $ CAN). Considérant que ce véhicule se vendait environ 20 000$ lorsqu’il était neuf, il est décevant de constater que malgré sa condition exceptionnelle et qu’il ait été préservé avec attention, sa valeur n’a pas augmenté.