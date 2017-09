Créer son entreprise : quelles sont les démarches ?

Valérie Cordier-Chemarin - 37e avenue

Envie de se lancer en affaire ? Les démarches administratives sont assez simples au Québec, mais comportent quelques étapes. Suivez le guide !

Toute entreprise doit d’abord s’enregistrer juridiquement. Plusieurs formes juridiques existent, mais attention, le choix peut avoir des incidences fiscales.

Une entreprise individuelle ou travailleur autonome : une seule personne est aux commandes et travaille au sein de cette entreprise. Elle en retire tous les profits (ou essuie toutes les pertes) et assume toutes les responsabilités administratives et financières.

Une société en nom collectif : plusieurs personnes s’associent pour créer l’entreprise. Les associés possèdent des parts et contribuent financièrement, professionnellement et administrativement à l’entreprise. Les bénéfices et les responsabilités sont partagés.

Une société en commandite : plusieurs personnes s’associent avec un but lucratif. La société est composée de commanditaires qui contribuent par mise de fonds, et leur responsabilité est limitée à la proportion d’argent investi.

Une société par actions : ce type d’entreprise est dirigée par un conseil d’administration. Les actionnaires d’une société par actions ne sont propriétaires que des actions qu’ils détiennent et peuvent recevoir sous la forme de dividendes une partie des profits générés par la société.

Une coopérative : plusieurs personnes ou entreprises ayant des besoins économiques, sociaux ou culturels communs se regroupent pour exploiter une entreprise. Les décisions se font généralement par vote, et chaque membre de la

coopérative a une voix décisionnelle équivalente.

Un organisme à but non lucratif : les activités sont exercées dans un but social, éducatif, religieux, philanthropique, sportif ou autre et n’ont pas pour objectif de procurer à ses membres un profit.

Pour l’étape suivante, les compagnies doivent, dans la majorité des cas, s’inscrire auprès du Registraire des entreprises du Québec. Un numéro d’immatriculation leur sera fourni. Ensuite, l’entreprise doit adhérer à certains fichiers de Revenu Québec.

Toutes les démarches peuvent être faites sur Internet ou par téléphone. Chaque cas a peut-être des spécificités, donc n’hésitez pas à consulter le site du gouvernement du Québec pour plus d’informations.