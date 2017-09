Des milieux humides sont menacés

Plusieurs citoyens et écologistes ont tenté mardi soir de convaincre les élus de Saint-Zotique de changer le règlement de zonage pour empêcher le promoteur immobilier Les Développements Grand Ouest inc. de réaliser un ensemble résidentiel dans une zone où la biodiversité est jugée riche.

On retrouve dans la zone humide de Saint-Zotique plusieurs espèces d’animaux et de plantes rares.

Or, depuis les années 1970, le règlement de zonage permet de construire des résidences et même des tours comptant jusqu’à neuf étages dans la zone humide.

Mardi, cinq des six conseillers municipaux ont voté pour ajouter des balises afin d’encadrer le travail du promoteur et respecter l’aménagement des zones humides.

Or, le maire Yvon Chiasson a manifesté le désir d’utiliser son droit de veto dans les prochains jours sur la décision puisqu’il préfère reporter cette question après les élections.

« Son terrain est zoné blanc, il a donc le pouvoir de construire des résidences dessus, mais on veut limiter la hauteur. Je sais que les citoyens ne veulent pas de tour de six ou neuf étages et je les comprends », a-t-il ajouté lors du conseil municipal mardi.