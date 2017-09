Diffamation: Normand Trudel abandonne sa poursuite contre Stéphane Handfield

TVA Nouvelles a appris que l'ex-entrepreneur Normand Trudel a abandonné sa poursuite en diffamation contre l’avocat et conseiller mascouchois Stéphane Handfield. M. Trudel a en effet enregistré un désistement.

L'affaire intentée au civil était entre les mains du tribunal depuis six ans. Normand Trudel, qui était auparavant entrepreneur sur la Rive-Nord de Montréal, réclamait 525 000 $ à M. Handfield relativement à une déclaration faite en janvier 2011.

Stéphane Handfield avait alors critiqué le contrat de déneigement des bornes-fontaines de la Ville de Mascouche, attribué à l’entreprise de Trudel. L’avocat avait dénoncé le système de Mascouche en le comparant à celui des commandites.

Me Handfield estimait que Normand Trudel avait tenté, à travers cette poursuite, de faire taire les opposants de l’ancien maire de Mascouche, Richard Marcotte.

Stéphane Handfield a exprimé son soulagement face au désistement de Normand Trudel qui, rappelons-le, a été condamné en mars dernier à 15 mois de prison.

Normand Trudel avait notamment commandé et payé des sondages, entre 2005 et 2009, d’une valeur totalisant plus de 5000 $ afin d’évaluer la popularité du maire Richard Marcotte, en prévision de l’élection.