Opération de recherche près de Mont-Tremblant pour retrouver Yvon Lacasse

ARUNDEL | La Sûreté du Québec (SQ) menait mercredi une opération de recherche à Arundel, au sud de Mont-Tremblant, dans les Laurentides, après avoir reçu de nouvelles informations au sujet de la disparition d’Yvon Lacasse.

Le corps d’Yvon Lacasse aurait été retrouvé dans le secteur d’Arundel, dans les Laurentides en fin d'après midi. Consultez le texte complet au sujet de la découverte du corps...

Les recherches se déroulaient au coin de la route 327 et du chemin de la Rouge. L'hélicoptère de la SQ survolait la zone et une équipe de plongeurs était sur place, mais n'a pas été déployée.

Le véhicule de cet homme de 71 ans aurait été volé par Ugo Fredette jeudi dernier dans une halte routière de Lachute. Yvon Lacasse manque depuis à l’appel et les nombreuses opérations de recherche menées pour le retrouver sont demeurées vaines.

Le Honda CR-V volé aurait été capté sur vidéo par des caméras de surveillance dans le secteur d'Arundel.

Fredette et l’enfant qu’il aurait enlevé ont été retrouvés sains et saufs 24 heures plus tard, en Ontario. Le suspect avait toutefois passé par l’Abitibi-Témiscamingue et c’est pour cette raison que la police a étendu ses recherches vers le nord.

Yvon Lacasse mesure 1 m 67, pèse 155 lb, a les yeux bruns et est chauve.