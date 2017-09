Division Est: l’année du tigre

Les Tigres de Victoriaville n’ont pas remporté les honneurs de leur division depuis la saison 2002-03. Les Félins mettront probablement fin à cette disette en mars prochain ! Bien malin celui qui prédira le rang final des cinq autres clubs de cette poule !

Dans les Bois-Francs, l’entraîneur en chef des Tigres Louis Robitaille misera sur l’attaque la plus explosive de l’Est, mais des renforts seront sans doute nécessaires à la ligne bleue et devant le filet. Des lacunes qui pourraient être réglées à la prochaine période de transactions, même si cette organisation n’a pas souvent misé toutes ses billes pour atteindre l’objectif ultime.

« Victoriaville doit être établi comme favori, mais quelques équipes de la division Est vont surprendre les observateurs. À travers la ligue, il n’y a pas de champion clairement identifié en début de saison et les équipes du peloton de tête n’ont guère été actives lors des assises de juin. Il est donc prévisible que les acheteurs seront nombreux aux Fêtes », estime l’entraîneur en chef des Saguenéens de Chicoutimi Yanick Jean.

UNE DERNIÈRE TENTATIVE ?

« Les Tigres sont les mieux nantis de notre division et leurs gros canons (Laberge, Kosorenkov, Comtois, Lauzon) sont à maturité », enchaîne son homologue de l’Océanic de Rimouski Serge Beausoleil, qui aura le privilège de guider les premiers coups de patin du prodige Alexis Lafrenière dans la LHJMQ.

Les Cataractes de Shawinigan pourraient loger parmi les surprises de la ligue et le directeur général Martin Mondou pourrait être tenté de prolonger un cycle d’excellence amorcé il y a trois ans.

Condition sine qua non : Samuel Girard devra poursuivre son apprentissage dans la LHJMQ, à l’exemple des 20 ans Brandon Gignac et Vasily Glotov. « Actuellement, nous sommes solidement en mode attente », a admis l’entraîneur en chef des Cats, Daniel Renaud,

« Victoriaville demeure dans une classe à part en raison de la puissance de son offensive. Les Remparts forment une équipe bien balancée et elle compte sur des joueurs travaillants. À Rimouski, l’Océanic aligne six défenseurs étiquetés juniors majeurs et des vétérans de qualité », ajoute l’ancien adjoint de Philippe Boucher chez les Diables rouges.

DES INCONNUS

En talent brut, le Drakkar de Baie-Comeau, recruteur de six choix de 1re ronde en deux ans, loge sûrement parmi les meneurs à travers le circuit Courteau. « Le Drakkar forme une équipe talentueuse qui a amorcé son cycle (de reconstruction) une saison avant nous et qui compte sur un bon gardien pour sauver des matchs », estime Serge Beausoleil.

Enfin, les Saguenéens, avec ou sans German Rubtsov, termineront leur saison avant la fonte des neiges dans les monts Valin.

DRAKKAR DE BAIE-COMEAU

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Joueurs-clés

Ivan Chekhovich (attaquant), Jordan Martel (a), D’Artagnan Joly (a), Gabriel Fortier (a), Xavier Bouchard (défenseur), Antoine Samuel (gardien).

Joueurs de 20 ans

Simon Chevrier (a), Bradley Lalonde (d), Antoine Samuel.

Repêchage 2017

Nathan Légaré (1re, a), Christopher Ortiz (1re, d).

Départs importants

Vincent Deslauriers (a), Matteo Pietroniro (d).

Avec six joueurs sélectionnés en première ronde depuis deux ans (quatre attaquants, deux défenseurs), le Drakkar a coulé les bases cimentées d’une future puissance de la LHJMQ. L’équipe comptera des buts, mais elle en allouera également beaucoup. On misera sur le vétéran gardien Antoine Samuel pour fermer les écluses. Le départ imprévu de Matteo Pietroniro (vers le Steel de Chicago) causera des maux de tête à l’entraîneur Martin Bernard. Trois défenseurs recrues ont percé l’alignement. Au sein de la brigade, seuls Yan Aucoin et Lalonde possèdent plus de 100 matchs d’expérience dans la LHJMQ, mais Xavier Bouchard est bourré de talent.

SAGUENÉENS DE CHICOUTIMI

Photo courtoisie, LHJMQ Médias

Joueurs-clés

German Rubtsov (a), Kelly Klima (a), Vladislav Kotkov (a), Olivier Galipeau (d), Jérémy Groleau (d), Zachary Bouthilier (g).

Joueurs de 20 ans

Kelly Klima, Kevin Klima (a), Olivier Galipeau.

Repêchage 2017

Aucun

Départs importants

Nicolas Roy (a), Joey Ratelle (a), Dmitry Zhukenov (a), Frédéric Allard (d), Julien Carignan (d), Julio Billia (g).

À l’exemple de quelques formations, les Saguenéens vivront la phase I d’une reconstruction inévitable. On ne remplace pas facilement un joueur étoile du calibre de Nicolas Roy. Les partisans des Bleus s’ennuieront aussi de Frédéric Allard et Julio Billia. Si les Flyers de Philadelphie invitent le Russe German Rubtsov à poursuivre son apprentissage au Saguenay, les Bleus compteront sur l’un des joueurs les plus spectaculaires de la ligue. À condition qu’il demeure en santé. Son jeune compatriote Vladislav Kotkov est voué à un bel avenir.

REMPARTS DE QUÉBEC

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Joueurs-clés

Matthew Boucher (a), Philipp Kurashev (a), Olivier Garneau (a), Derek Gentile (a), Andrew Picco (d), Dereck Baribeau (g).

Joueurs de 20 ans

Austin Eastman (a), Matthew Boucher, Andrew Picco.

Repêchage 2017

Pierrick Dubé (1re, a).

Départs importants

Raphaël Maheux (d), Mathieu Ayotte (a).

S’ils ont évité les abysses du classement général lors des deux premières saisons d’une reconstruction obligée à la suite du tournoi de la Coupe Memorial 2015, les Diables rouges n’ont pas remporté de matchs en séries éliminatoires depuis deux ans. Une éternité pour leurs fidèles partisans. En santé, Matthew Boucher animera l’offensive aux côtés des Kurashev et Gentile. Ils auront besoin d’aide de ceux qui patinent en rond depuis deux ou trois saisons. À la ligne bleue, Québec alignera quelques colosses et de jeunes prometteurs. Devant le filet, Baribeau devra connaître sa meilleure saison depuis son accession à la LHJMQ.

OCÉANIC DE RIMOUSKI

Photo courtoisie, LHJMQ Médias

Joueurs-clés

Samuel Dove-McFalls (a), Yannick Bertrand (a), Alexis Lafrenière (a), Denis Mikhnin (a), Chase Stewart (d), Charles-Édouard D’Astous (d).

Joueurs de 20 ans

Samuel Dove-McFalls, Yannick Bertrand, Chase Stewart.

Repêchage 2017

Lafrenière (1re), Christopher Inniss (1re, d), Mathieu Bizier (1re, a).

Départs importants

Tyler Boland (a), Dylan Montcalm (a), Samuel Laberge (a).

L’ère Alexis Lafrenière, premier de classe de la dernière séance de repêchage de la LHJMQ, s’amorce dans le Bas-Saint-Laurent. Les succès futurs de l’Océanic seront aussi liés à la progression des Inniss et Bizier. Le directeur des opérations hockey Serge Beausoleil a bien entouré ses jeunes par un trio de 20 ans aux talents multiples, dont celui de faire régner l’ordre et la discipline sur la surface de jeu. Le Russe Denis Mikhnin jouera également un grand rôle dans les succès offensifs des Rimouskois, et son compatriote Dmitry Zavgorodniy semble également explosif.

CATARACTES DE SHAWINIGAN

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Joueurs-clés

Cameron Askew (a), Brandon Gignac (a), Vasily Glotov (a), Samuel Girard (d), Gabriel Sylvestre (d), Mikhail Denisov (g).

Joueurs de 20 ans

À déterminer : Cameron Askew, Brandon Gignac, Vasily Glotov, Samuel Blier (a).

Repêchage 2017

Aucun

Départs importants

Dennis Yan (a), Alexis D’Aoust (a), Cavan Fitzgerald (d), Nicholas Welsh(d).

Dans quel camp se retrouveront les Cataractes et leur directeur général Martin Mondou aux Fêtes ? Dans celui des acheteurs, en brûlant pour ce faire les vapeurs d’essence de son réservoir de choix de repêchage ou celui des vendeurs dans l’espoir d’accélérer la reconstruction de sa formation ? Reste à savoir quel butin il aura sous la main pour manœuvrer, car à quelques jours du début de la saison, l’incertitude règne toujours en maître autour des statuts des Girard (Nashville), Gignac (New Jersey) et Glotov (Buffalo). Passionné par le développement, le nouvel entraîneur en chef Daniel Renaud ne manquera pas de pain sur la planche.

TIGRES DE VICTORIAVILLE

Photo d'archives, Simon Clark

Joueurs-clés

Pascal Laberge (a), Maxime Comtois (a), James Phelan (a), Ivan Kosorenkov (a), Félix Lauzon (a) Vincent Lanoue (d).

Joueurs de 20 ans

Chase Harwell (a), James Phelan, Vincent Lanoue.

Repêchage 2017

Aucun

Départs importants

Alexandre Goulet (a), Tristan Pomerleau (d).

Les blessures ont maintes fois saboté les efforts des architectes de cette équipe. L’offensive, sur papier, loge parmi les plus redoutables de la « Q ». Laberge rebondira-t-il après une saison gaspillée par une commotion cérébrale ? Comtois retrouvera-t-il sa touche autour des filets ? Trois vétérans défenseurs (Lanoue, Félix Boivin, Jérémie Beaudry) aiment appuyer l’attaque. Pourra-t-on aspirer aux honneurs avec un gardien titulaire (Tristan Côté-Cazenave) qui possède seulement 20 matchs d’expérience dans la LHJMQ ? La réponse officielle est toujours oui en septembre.