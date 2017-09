GRAVELINE, Jean-Guy



Le 17 septembre, à l'âge de 73 ans, est décédé Jean-Guy Graveline, de Longueuil, époux de Francine Cappuccilli.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs, Micheline, Johanne et Francine, son frère Michel, ses belles-soeurs Monique, Diane, Irène (Jori), son beau-frère Jean-Pierre, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera à:505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comle vendredi 22 septembre de 14h à 19h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle de la résidence funéraire, ce même jour à 19h.