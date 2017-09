LALUMIÈRE, Émilien



À Boucherville, le 15 septembre 2017, à l'âge de 67 ans, est décédé entouré de sa famille, Émilien Lalumière.Il laisse dans le deuil ses deux filles, Nathalie et Josée, leurs conjoints, ses petits-enfants, son arrière-petite-fille, ses frères et soeur, André, Angèle et Aimé, leurs conjoint(es), ses neveux et nièces, sa grande amie Lina Labrie et son conjoint, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 23 septembre de 15h à 18h, à la:En sa mémoire, un don peut être fait à la Fédération Québécoise des sociétés Alzheimer.