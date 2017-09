VIAU, Marcel



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 15 septembre 2017, à l'âge de 83 ans, est décédé Marcel Viau, de Brossard, époux de Paulina Nicutari.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (John) et Rock (Nathalie), son petit-fils Anthony, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses dernières volontés, la cérémonie aura lieu en privé avec ses proches.