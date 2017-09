BOUGIE BÉLISLE, Marcelle



À Valleyfield, le 18 Septembre 2017, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Marcelle "Ti-loup" Bougie, épouse de M. Jacques Bélisle, résidant à Valleyfield.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Serge), Danielle (Denis), Gilles (Nathalie) et Serge (Johanne), ses petits-enfants Stéphane, Benoît, Carl, Audrey et Sara, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Madeleine, Marguerite et Marie-Ange (Henri), ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 septembre de 14h à 17h au:317 RUE VICTORIAVALLEYFIELD, J6T 1B3450-373-3636 www.jalarin.comUne liturgie de la Parole suivra à 17h à la chapelle du complexe funéraire.