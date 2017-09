Je sors, je reste

JE SORS :

- CONCERT

Seu Jorge – The Life Aquatic: A tribute to David Bowie

Seu Jorge est l’un des acteurs et chanteurs les plus connus au Brésil. Toutefois, en 2004, c’est son rôle dans le film The Life Aquatic qui le fait connaître en Amérique du Nord. Dans le long métrage, il se réapproprie les grands succès de David Bowie qu’il chante en portugais. L’interprète nous fera donc revivre ces chansons de la rock star sur scène. *Débute ce soir à 20h30 au Théâtre Saint-Denis 1

- CIRQUE

Cirque Éloize - Saloon

12. C’est le nombre d’artistes de la troupe du Cirque Éloize qui vous transportent dans le monde du Far West. Le spectacle Saloon est donc une comédie acrobatique, où les numéros de sangles aériennes, de planche coréenne et de roue Cyr sont au rendez-vous. Musique originale et des reprises de Patsy Cline et Johnny Cash donneront le ton à cette prestation colorée. *Débute ce soir à 20h00 au Monument National

- VARIÉTÉ

Messmer - Hypersensoriel

Qui ne connaît pas Messmer le fascinateur? Après avoir hypnotisé un nombre incalculable de spectateurs d’ici et d’ailleurs, il lance le nouveau spectacle Hypersensoriel, où il repousse ses limites, encore une fois. Ce magicien du subconscient a bien l’intention de jouer avec les limites du cerveau humain et d’éveiller tous les sens. *Débute ce soir à 20h00 à la Salle André Mathieu

- DANSE

Mécanique Nocturnes

Anne Plamondon se livre à cœur ouvert dans sa propre création Mécaniques Nocturnes. Voulant s’affirmer en tant que chorégraphe, l’interprète revient aux sources : gestes fluides et mouvements primitifs sont au cœur de sa première œuvre. *Débute ce soir à 19h00 à l’Édifice Wilder – Espace Danse

- CONCERT

Boyce Avenue

Le groupe floridien pop-rock Boyce Avenue débarque dans la métropole, dans le cadre de leur tournée nord-américaine. Composé de trois frères, le band s’est fait connaître en majeure partie sur le web, où leurs vidéos ont été visionnés plus de 130 millions de fois. Découvrez le trio à travers leurs nouvelles chansons de rock alternatif. *Débute ce soir à 19h00 au Métropolis

JE RESTE

- LIVRE

De la nature à votre assiette

Si vous êtes amateurs de chasse, de pêche et de gastronomie le nouveau livre de recette De la nature à votre assiette deviendra un incontournable à votre bibliothèque. Chaque page illustre des plats qui vous donneront l’eau à la bouche. Du gibier au brochet, l’ouvrage de Julien Cabana est un hommage à la faune québécoise. *Sortie en librairie le 13 septembre

- DVD

Wonder Woman

Wonder Woman fascine depuis déjà longtemps le monde des bandes dessinées. Ce nouveau chapitre contemporain de l’héroïne présente son histoire fascinante. Véritablement, Diana grandit dans les Amazones, sur une île isolée où habitent seulement des femmes. Sa vie d’enfant est dévouée à l’entraînement au combat. Un jour, de façon inattendue, elle sauve Steve, un pilote poursuivi par les nazis. *Sortie le 19 septembre

- TÉLÉ

Nouvelle saison - Au secours de Béatrice

Question de donner une deuxième chance à leur couple, Béatrice et Benoît ont entrepris un voyage au Japon. À leur retour, le couple a prévu d’héberger l’adolescent en crise Zacharie. Toutefois, celui-ci refuse catégoriquement leur aide. Attendez-vous à de nouveaux épisodes où le drame, le mensonge et les cachotteries sont au cœur de la saison. *Débute ce soir à 20h00 sur les ondes de TVA

Coup de cœur d’Anne-Lovely

TÉLÉ : Point doc – Tampon, notre ennemi intime

Encore ce soir, Télé-Québec nous présente un documentaire choc, qui risque d’en bouleverser plusieurs. En effet, le tampon que les femmes utilisent pour leurs menstruations pourrait être la cause de plusieurs problèmes de santé féminins. Cet objet intime est composé de plusieurs substances chimiques et toxiques qui provoquent des chocs toxiques, parfois même des cancers, chez les utilisatrices. Le professeur Gérard Lina, du Centre national de référence des staphylocoques de Lyon, mène une enquête sur le sujet. *Débute ce soir à 20h00 sur les ondes de Télé-Québec