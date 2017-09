La longue saga de la peinture

Les travaux de restauration et de peinture du pont de Québec débutent en 1999, avec, pour objectif, de terminer à temps pour le 400e anniversaire de la Ville, en 2008. Le coût est alors estimé à 60 millions $. Trois partenaires se partagent la facture : le Canadien National (CN) paie 36 M$, le Québec 18 M$ et Ottawa 6 M$. Mais en cours de route, l’ampleur des travaux fait bondir la facture. Si bien qu’en 2003, on se retrouve avec un chantier estimé à 100 M$, puis à 120 M$ en 2004. Le CN refuse d’investir davantage, et bientôt, le dossier s’enlise. Rien n’est fait pendant des mois et les derniers échafaudages sont retirés en 2007, alors que seulement le tiers de la structure a été repeint. Le gouvernement du Canada demande à la Cour supérieure d’ordonner au CN de terminer les travaux, mais le tribunal statue que la compagnie de chemin de fer n’y est pas tenue. Le dossier traîne en longueur depuis. Voici donc les forces en présence.

Les gouvernements et les villes de Québec et Lévis

En 2014, les maires des villes de Québec et Lévis, Régis Labeaume et Gilles Lehouillier, ont entrepris une croisade pour faire repeindre le pont. Ils ont attaqué de front le CN à plusieurs reprises, allant même jusqu’à s’adresser aux principaux actionnaires de la compagnie pour les sensibiliser à la cause de la structure rouillée.

Les gouvernements fédéral et provincial ont décidé de sauter dans la mêlée et, avec les deux villes, ils ont mis en tout 100 millions $ sur la table. Lors de leur élection en 2015, les libéraux de Justin Trudeau ont promis de régler la question de la peinture. Ils se sont ensuite rétractés, renvoyant la balle au provincial. Les parties se sont rencontrées en août 2016 et le fédéral s’est dit ouvert à bonifier sa contribution.

Le CN, propriétaire du pont

Depuis que la Cour supérieure lui a donné raison, le CN répète qu’il n’est pas dans son mandat de repeindre le pont de Québec. Il assure cependant que la structure est sécuritaire. Il se base sur des inspections régulières effectuées sur le pont et sur l’étude exhaustive réalisée en 2012 par la firme Roche. En vertu d’une entente signée en 2013 et qui s’échelonne sur 10 ans, le CN et le gouvernement du Québec ont convenu d’investir 95 millions $ dans son entretien. Mais pas un sou n’est mis sur la peinture. Le CN s’est dit ouvert à transférer la propriété du pont au fédéral, pour une somme symbolique.

Photo d'archives, Daniel Mallard

Les ingénieurs

L’opinion des experts diverge grandement sur le pont de Québec. La firme d’ingénieurs Roche, dont les études n’ont jamais été dévoilées en totalité par le CN, affirme que le pont est « dans une condition qui assure sa viabilité à long terme ».

Certains en doutent, comme le physicien et professeur universitaire Michel Duguay, qui pointe la fatigue du métal comme étant un danger pour le pont de Québec. Ou le spécialiste en ingénierie maritime Jean Hémond, qui a pris de nombreux clichés inquiétants de la structure centenaire et qui aimerait que le gouvernement force le CN à dévoiler ses études. L’expert français Michel Virlogeux a même été jusqu’à dire que si le pont n’est pas repeint, il tombera. Selon l’ingénieur en structure retraité Denis Beaulieu, il faut se fier aux travaux des ingénieurs de Roche, qui ont l’obligation professionnelle de signaler tout danger potentiel pour une structure.