La renaissance d’Allan Théo

Près de 20 ans après avoir cartonné sur nos ondes radio avec les rythmes pop de Lola, Allan Théo donne aujourd’hui dans l’électro avec son projet The Stern. Et le chanteur français a la ferme intention de revenir très bientôt présenter son nouvel univers au Québec, un endroit « vachement marquant » dans sa carrière.

Outre un passage éclair, il y a quelques années, il y a « au moins 10 ans » qu’Allan Théo n’avait pas posé ses valises dans la métropole. De passage à Montréal plus tôt cette semaine, le chanteur français a donc profité de son séjour pour redécouvrir la ville à son aise. En fait, il avoue n’avoir « fait que ça ».

« Je me balade sans cesse. Je passe mes journées à marcher, je mange dehors... Bref, je vis réellement la vie montréalaise. Ça me rappelle des tas de souvenirs », confie-t-il, attablé dans son chic hôtel du centre-ville de Montréal.

Invité par l’équipe d’En direct de l’univers, où il a interprété Soñar pour Mariana Mazza samedi dernier, le chanteur a aligné les « rencontres professionnelles » avant de repartir pour la France, mercredi, histoire de préparer la sortie prochaine d’un nouvel album sur lequel il marie les musiques classique et électronique.

Changement de cap

C’est donc un Allan Théo complètement différent qui s’apprête à faire son retour sur disque. En effet, entre l’époque d’Emmène-moi et de The Stern, il y a tout un monde. Ça, il en est conscient. Et il l’assume complètement.

« Ça fait longtemps que je n’ai plus l’idée du calcul. L’important, pour moi, c’est de faire la musique qui me plaît, qui me procure du plaisir. En fait, c’est tout ce qui compte, présentement », assure-t-il.

Lancé en Europe le mois prochain, le projet The Stern devrait arriver au Canada dans un avenir rapproché. Chose certaine, Allan Théo a la ferme intention de venir présenter ce nouvel univers aux Québécois, possiblement dès l’été 2018 dans les festivals de la province.

« Dès que je suis entré en studio, j’ai tout de suite eu l’envie de faire ces nouvelles chansons en extérieur. Et je sais que Montréal est l’endroit parfait ça », conclut-il en souriant.