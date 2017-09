Lancer un projet d’entreprise : 3 choses essentielles à savoir

Véronique Champagne - 37e AVENUE

Avoir un projet d’entreprise suffit-il pour se lancer ? Les conseils de Véronik et de Michèle Bastien, deux entrepreneuses à succès et à la tête de PEPPERMINT CYCLING, une entreprise québécoise spécialisée dans les vêtements pour cyclistes.

Faire ses erreurs ailleurs

Les deux sœurs ont la fibre entrepreneuriale dans le sang. « Dès qu’on a eu notre diplôme en poche, on a flirté avec l’idée de se lancer en affaires, dit Véronik Bastien. On nous a plutôt conseillé de gagner d’abord de l’expérience en entreprise en précisant qu’on allait forcément faire des erreurs (et apprendre de celles-ci). » Ce cheminement permet d’éviter des gaucheries qui peuvent s’avérer catastrophiques pour une entreprise fragile en plein lancement.

Ne pas se laisser distraire

« Tout le monde nous donne une opinion sur tout, constate Michèle Bastien. On nous conseille par exemple de parler à telle personne ou de surveiller tel concurrent ». Pour éviter de s’éparpiller et pour mieux trier ces demandes d’attention, les deux sœurs gardent leurs objectifs en tête et n’hésitent pas à les écrire un peu partout pour ne pas les perdre de vue. Se lancer en affaires demande énormément d’énergie : il faut s’assurer de la mettre à la bonne place !

Choisir ses partenaires

« Les partenaires financiers ou les partenaires de production sont nos alliés : il faut bien les choisir, conseille Véronik. On gagne à peser le pour et le contre de chaque candidat, à les rencontrer individuellement une, deux ou trois fois. » Un partenaire ne se choisit pas en catastrophe !