Le cycliste Hugo Houle prend le 29e rang au championnat du monde

Le cycliste Hugo Houle a pris le 29e rang au contre-la-montre individuel des championnats du monde sur route, mercredi, à Bergen, en Norvège.



Le Québécois a terminé l’épreuve de 31 kilomètres à 3min06s du nouveau champion du monde, le Néerlandais Tom Dumoulin.



Vainqueur du Tour d’Italie au printemps dernier, Dumoulin a devancé le Slovène Primoz Roglic de 57 secondes. Le double champion du Tour de France et du Tour d’Espagne 2017, le Britannique Chris Froome, complète le podium.



Un autre Canadien a également participé à la course. Rob Britton, de Régina, a terminé au 48e rang. Il y avait 64 participants.



En 2016, au Qatar, Houle avait aussi terminé en 29e position lors de l’épreuve individuelle.



«C’est plutôt stable. Je suis satisfait des efforts que j’ai pu investir dans ma préparation», a expliqué l’athlète qui prendra aussi le départ de la course sur route ce dimanche. Peter Sagan tentera alors de conquérir un troisième titre mondial consécutif.



Houle a salué l’impressionnante foule rassemblée à l’arrivée, dans l’ascension finale du contre-la-montre. Des vidéos montrent effectivement l’enthousiasme exceptionnel du peuple norvégien.