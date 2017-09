En visionnant les points de presse des différentes formations politiques qui reprenaient leurs travaux hier, les paroles de Jean-François Lisée, lors de son discours de clôture du congrès péquiste, me sont revenues en tête. Dans une prestation digne de nos meilleurs humoristes québécois, le chef Lisée jonglaient avec les mots pour créer un certain suspens autour du slogan qui animerait sa formation en cette année pré-électorale. Entre autres, dans les choix qu’il a fait défiler à l’écran, il y avait : « les moins pires » et bien que le Congrès s’était esclaffé de rire, ce slogan reflète bien l’état d’esprit dans lequel l’électeur québécois risque de se présenter aux urnes.

Je dois d’abord dire que « Un plan solide. Zéro slogan » a été le slogan retenu par les dirigeants péquistes et ils disposeront de l’année pour convaincre les Québécois de la solidité de leur plan. Toutefois, nous savons les émotions influencent les choix électoraux et que de maintenant à la fameuse journée, ce sera la bataille des chefs pour faire la meilleure impression possible. C’est tout un défi qui se profile dans une société fragmentée où chaque citoyen a ses attentes spécifiques et que le cynisme à l’égard du politique est à son comble.

Dans le tumulte de la rentrée parlementaire, aucun des chefs n’a eu un parcours sans faute, mais le moins pire a été sans conteste Jean-François Lisée, faisant ainsi de lui le meilleur du jour. Sans son jeu de fin finaud en point de presse sur la situation du ministre Fournier, il aurait pu se vanter d’une partie parfaite alors qu’il avait répondu avec aplomb aux questions des journalistes sur les sujets chauds et laissait entrevoir des solutions aux problématiques soulevées. Il a mis l’accent dans l’enceinte de l’Assemblée nationale sur la consultation sur le raciste systémique en demandant d’y mettre un terme, ce qui correspond au vœu de la majorité des Québécois. Il a de plus retrouvé sons sens de la civilité en évitant d’en remettre sur le dos du ministre Fournier devant les autres parlementaires.

Pour le premier ministre Couillard, la rentrée ne sera définitivement pas déroulée à l’enseigne qu’il souhaitait, c’est-à-dire sous le signe d’un gouvernement transformé. Au contraire, le passé et les allégations de scandale ont miné le scénario qu’il s’était dessiné pour sortir de la pénible impression d’être un gouvernement en sursis. Je salue tout de même son courage de maintenir le ministre Fournier en poste et de ne pas succomber aux ragots. Ce serait de flirter dangereusement avec l’État policier que de zigouiller politiquement un titulaire de charge sur simple déclaration d’un président de syndicat de policiers.

Quant à François Legault, il n’avait pas le ton des meilleurs jours pour convaincre de la pertinence de ses avancées et radotaient ses propositions habituelles sans plus de vision. Son silence sur l’affaire Fournier lui aurait fait gagner des points à mes yeux, mais le fait d’avoir tenu lui-même un évènement de financement au même endroit expliquerait sa réserve. Monosyllabique sur les rumeurs qu’il alimente lui-même sur de possibles transfuges libéraux ou péquistes vers la CAQ, il a préféré se transformer en un Emmanuel Macron en se disant fier d’être approché par de potentiels candidats qui n’ont aucune expérience politique et qui veulent tout simplement servir. Après s’être vu en Donald Trump, il se transfigure en président français. L’électorat se souviendra peut-être que ces deux derniers n’auront pas été le miracle espéré ni par les Étatsuniens ni par les Français.

Finalement, les deux porte-paroles de Québec solidaire faisaient peine à voir alors qu’ils ressemblaient à des enfants du primaire qui font une récitation conjointe de leur discours socialiste devant la classe en restant collé au texte et en manquant de naturel. Répétition des mêmes utopies et « zigouillage » politique de monsieur Fournier sans même présenter l’ombre d’une preuve. Un scénario qui faisait dire à un mes amis jadis communiste qu’une chance que son groupuscule de l’époque n’était pas au pouvoir. Il semble que QS ait hérité de quelques militants de ces groupuscules prêts à condamner sans procès.