Le vin de la semaine: Bottero Di Cello 2016

Type : Bianco

Prix : 9,80 $ (1 litre)

Code SAQ : 430462

Alcool : 11,5 %

Sucre : 3,4 g/l

Note : ★★

Non, ce n’est pas bio, pas complexe, pas un grand vin, pas du « nature », c’est encore moins « hipster », mais à l’aveugle, il est difficile de lui trouver des défauts. C’est plutôt agréable, léger, avec des notes de poire, de citron et de fleur. Juste assez ample, sec, frais, simple et facile à boire. Ça revient à 7,35 $ (ou 6,25 $ en SAQ Dépôt) la bouteille de 750 ml. Bref, on en a plus que pour son argent ! Servir bien frais.