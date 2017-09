L’instinct du tueur

TORONTO | Malgré le score, les joueurs de l’Impact avaient le triomphe modeste.

« On a montré du caractère parce que ce n’était pas facile. On a eu l’instinct de tueur qu’on n’a pas eu dans les derniers matchs », a souligné Laurent Ciman, qui avait la voix éraillée à force d’avoir crié sur le terrain.

Le général de la défense montréalaise a toutefois remis la victoire dans son contexte.

« On a gagné un derby, on est contents. Après, il ne faut pas s’enflammer parce qu’ils n’avaient pas les joueurs qu’on connaît. »

Rien à perdre

Si l’Impact a paru s’exprimer librement dès le début du match, c’est peut-être parce qu’il se sait dans une situation désespérée.

« On n’a plus rien à perdre, on va se battre jusqu’au dernier match. Pour nous, rien n’est terminé », a insisté Anthony Jackson-Hamel.

« Peu importe l’équipe contre laquelle on va jouer, peu importe où, peu importe sa fiche, peu importe son classement, on va continuer à se battre », a martelé celui qui a marqué deux buts et récolté une passe.

Par ailleurs, Marco Donadel estime que cette victoire ne fait pas office de message pour le reste de la MLS.

« On n’a pas de message à envoyer à qui que ce soit. Il était important de nous prouver à nous-mêmes que ce n’était pas fini. »

Erreurs

Dans la victoire, l’Impact a fléchi en fin de rencontre, accordant deux buts rapides à Tosaint Ricketts.

« Le seul point négatif, c’est qu’on prend des buts trop facilement. C’est un manque de placement tactique avant tout », a reconnu Ciman, qui espère que la situation sera vite corrigée.

« On a du mal à gérer le score, on prend de mauvaises décisions. On doit s’améliorer. On a les joueurs pour jouer au football, il faut arrêter de balancer les ballons vers l’avant. »