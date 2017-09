Fantasy Football: Nos recommandations pour la troisième semaine d'activités de la NFL

Quel beau sentiment que de sortir gagnant de sa confrontation fantasy et de pouvoir le crier haut et fort au monde entier, tout en t'assurant de le rappeler toute la semaine à l'adversaire que tu as battu.

Tu veux revivre ce sentiment euphorique, ou tu es tanné de te faire persécuter par ta ligue de fantasy pour ton lent départ? On a la solution!

C'est le moment tant attendu de la semaine où vos experts y vont avec leurs conseils de la semaine. Redoublez d'attention cette semaine car les affrontements ne sont vraiment pas évidents et les détails feront la différence entre une victoire et une défaite.

Tu ne veux pas être celui qui cherche des excuses pour expliquer sa défaite. Les excuses, c'est pour les perdants! Bonne lecture!

NOS 5 MACHINES DE LA SEMAINE

1- Jay Ajayi (MIA)

Les Jets ont beaucoup de difficulté à arrêter les attaques terrestres cette année. C’est pas une bonne nouvelle quand tu affrontes un train comme Ajayi.

2- Le’Veon Bell (PIT)

Lors de deux premières semaines, Le’Veon a été plutôt tranquille... et c’est bien ce qui nous inquiète. Il est comme un enfant : quand tu ne l’entends pas, c’est qu’il prépare un mauvais coup.

3- Cam Newton (CAR)

Faire un grilled-cheese sans le brûler sera une tâche plus compliquée pour vous dimanche que celle de Cam Newton face à la défensive des Saints. Cam devrait être TRÈS productif!

4- Kareem Hunt (KC)

Photo AFP

Tu ne peux pas couvrir ce que tu ne vois pas et le petit porteur des Chiefs est tellement rapide qu’on pense qu’il pourrait mettre au défi Usain Bolt sur un 40 verges.

5- Carson Wentz (PHI)

Il semble dans la bonne chaise, dans le bon système, avec les bons outils. On aime vraiment ce que l’on voit de lui depuis le début de la saison.

ILS VOUS LANCERONT VERS LA VICTOIRE (QUARTS-ARRIÈRE)

Les incontournables

1- Philip Rivers (LAC)

Ses statistiques sont impeccables depuis le début de l’année et on espère pour sa santé mentale qu’il ne laissera pas la partie dans les mains de son botteur cette semaine...

2- Ben Roethlisberger (PIT)

Photo AFP

L’attaque des Steelers est tranquille depuis le début de l’année et devrait exploser dans la ville des vents face aux Bears. La défensive de Chicago sera aussi étourdie qu’un chien qui court après sa queue.

3- Aaron Rodgers (GB)

Malgré les blessures à Nelson et Cobb, l’offensive des Packers devrait passer beaucoup de temps sur le terrain. Considérant la médiocrité de l’offensive des Bengals, cela permettra à Rodgers de mettre plusieurs points en banque.

4- Derek Carr (OAK)

On pense voir beaucoup de points dans la capitale américaine et Carr sera à son meilleur face à la défensive de Washington. Depuis qu’il est de retour en santé, on peut entendre les partisans des Raiders: «Just win baby».

5- Kirk Cousins (WSH)

Les matchs à heure de grande écoute devant les quelque 80 000 partisans des Redskins ont souvent motivé le numéro 8 des Redskins.

Les indésirables

1- Joe Flacco (BAL)

Le seul «touchdown» de la semaine pour Joe Flacco risque bien d’être lorsque l’avion des Ravens se posera à Londres, où son équipe joue contre les Jaguars.

2- Eli Manning (NYG)

Deux aspirines, un bon verre de lait chaud avec du miel et plusieurs couvertures sont les seules choses qui pourront consoler Eli après le match face aux Eagles.

3- Marcus Mariota (TEN)

Photo AFP

Encore une fois, l’attaque au sol sera utilisée à profusion ce qui laissera peu de place à un gros match pour Marcus. De toute façon, ce n’est jamais la prescription du médecin de lancer 40 fois face à la tertiaire des Seahawks.

4- Jameis Winston (TB)

Même s’il a été très bon la semaine dernière, on s’attend à ce que la puissante défensive des Vikings, combinée à l’ambiance assourdissante du US Bank Stadium, affecte les performances du numéro 3.

5- Dak Prescott (DAL)

L’attaque des Cowboys fera tout pour réinstaller son attaque au sol après la mauvaise performance à Denver. Cette partie face aux Cards sera à bas pointage.

ILS ATTRAPERONT TOUS VOS POINTS (RECEVEURS)

Les incontournables

1- Kelvin Benjamin (CAR)

On lui a promis une barre Mars pour chaque attrapée qu’il allait réussir dimanche. Comme on le sait un grand amateur de nougat, ses statistiques devraient exploser.

2- Tyreek Hill (KC)

Il peut disparaître tellement rapidement dans une tertiaire que la rumeur circule qu’il faut absolument le surveiller dès le moment qu’il sort de l’avion.

3- Keenan Allen (LAC)

Photo AFP

Régulier comme une horloge, Allen s’établit tranquillement comme étant une valeur sûre au poste de receveur dans la NFL.

4- Sammy Watkins (LAR)

Si un match contre les 49ers ne lui permet pas de débloquer, on ne sait pas ce qui pourrait le faire. Ce match pourrait être un tournant pour l’ancien Bills.

5- Tyler Lockett (SEA)

Qui est Tyler Lockett? Tout ce que t’as besoin de savoir est qu’il est de plus en plus utilisé dans l’attaque des Seahawks et sa vitesse pourrait être un atout important face aux Titans.

Les indésirables

1- Brandon Marshall (NYG)

Lorsque vous sortirez les poubelles au chemin ce jeudi, n’oubliez surtout pas Brandon Marshall (on ne pense pas qu’il soit compostable, malheureusement...)

2- Jeremy Maclin (BAL)

Photo AFP

On dit qu’il se sent aussi nerveux d’affronter les demis de coin des Jaguars que le prince Albert, avec son problème d’élocution, avant de faire son discours au stade Wembley en 1925.

3- DeAndre Hopkins (HOU)

À moins qu’on lui offre de jouer dans la défensive comme demi de coin (ce qui est, plus on y pense, pas une si mauvaise idée), Hopkins n’aura aucun impact pour votre équipe...

4- Brandin Cooks (NE)

Sans Edelman, Amendola, Gronkowski et Mitchell, plus le fait que Chris Hogan jouera sur une jambe, Cooks sera la seule option dangereuse pour Tom Brady, et donc, il devrait être couvert par deux joueurs toute la journée.

5- Emmanuel Sanders (DEN)

Il joue du bon football depuis le début de la saison, mais il a toujours mieux paru à la maison que sur la route. La tendance va se continuer avec une rencontre face aux Bills.

ILS VONT MENER LA COURSE (PORTEURS DE BALLON)

Les incontournables

1- Todd Gurley (LAR)

L’affreux uniforme des Rams de jeudi rendra Todd Gurley encore plus insaisissable. Conseils aux joueurs des 49ers : traînez-vous des gouttes pour les yeux au match...

2- Derrick Henry (TEN)

Avec la blessure à Murray, il a enfin sa chance de commencer une partie pour les Titans. Il y a plusieurs joueurs des Seahawks qui vont regretter de plaquer le porteur format géant.

3- Christian McCaffrey (CAR)

Photo AFP

Qu’ont en commun Christian McCaffrey et Christian Bégin? Leur prénom ET le fait que les deux pourraient courir 100 verges contre la mauvaise défensive des Saints.

4- Darren Sproles (PHI)

Il est le porteur de ballon le plus utilisé à Philadelphie et la rivalité avec les Giants sortira le meilleur en lui.

5- Isaiah Crowell (CLE)

Non, la légalisation du pot n’est pas encore arrivée et vos experts se tiennent loin de cette fumée. Ce n’est pas une erreur, on pense vraiment que le porteur des Browns aura une bonne journée de boulot face aux Colts.

Les indésirables

1- Jordan Howard (CHI)

John Fox nous a appelés pour s’assurer que Jordan Howard serait dans cette liste. Il n’est probablement plus le porteur de ballon partant à Chicago, et donc, vous n’avez aucun intérêt à l’habiller.

2- Carlos Hyde (SF)

Il est excellent et c’est justement ce qui lui nuit. Il est le seul bon joueur dans l’offensive des Niners, et donc, tous les yeux des défensives adverses sont rivés sur lui.

3- Mike Gillislee (NE)

Photo AFP

Ne vous laissez pas avoir par ses quatre touchés en deux matchs. Mike va rapidement retomber sur terre face au front défensif des Texans.

4- Jacquizz Rodgers (TB)

Un petit porteur face au front rapide et combatif des Vikings. On pense que l’équipe en mauve, confortablement installée dans son dôme, gagnera cette confrontation.

5- Rob Kelley (WSH)

Voici la liste exhaustive de ce que nous aimons de Rob Kelly : son nom. C’est tout.

ILS NE SONT PAS LÀ SEULEMENT POUR BLOQUER (AILIERS RAPPROCHÉS)

Les incontournables (spécial vétéran)

1- Zach Ertz (PHI)

Il ne fait pas que louer des autos dans ses temps libres, il aime bien ouvrir un dépanneur pour Carson Wentz...

2- Martellus Bennett (GB)

Photo AFP

Il n’a pas été vraiment utilisé par Aaron Rodgers lors des deux premiers matchs, mais les blessures à Nelson et Cobb devrait lui profiter.

3- Benjamin Watson (BAL)

Audacieux, vos experts, n’est-ce pas? On vous rappelle qu’il y a un an, on se tapait sur les cuisses en se disant que Donald Trump ne pourrait jamais devenir président des États-Unis...

Les indésirables

1- Cameron Brate (TB)

Quand on nous disait que Brate serait devant Howard au poste d’ailier rapproché, les Buccaneers nous ont autant menti que lorsqu’un homme dit à son dentiste «qu’il passe la soie dentaire tous les jours»...

2- Dwayne Allen (NE)

Tom Brady est un magicien, mais on ne pense pas qu’il réussira à transformer Dwayne Allen en Rob Gronkowski.

3- Jason Witten (DAL)

On a de la difficulté à faire confiance à un joueur qui écoute du Michel Louvain avant son match pour se préparer...

ILS SONT À VOS RISQUES ET PÉRILS (TOUTES POSITIONS CONFONDUES)

- Chris Johnson (ARZ)

Oui, il joue encore et Bruce Arians a même déclaré qu’il comptait beaucoup l'utiliser. Allez-vous écouter un entraîneur-chef excentrique et habiller un porteur de ballon qui a connu des meilleurs jours?

- Jacoby Brissett (IND)

Si vous êtes mal pris et que votre quart-arrière partant n’a pas un bon affrontement, il pourrait s’avérer une bonne solution de dernière minute.

- Ed Dickson (CAR)

Il a dit au coordonnateur à l’attaque de ne rien changer au plan de match et qu’il ferait le même boulot que Greg Olsen. Ça reste à voir...

ILS DÉFENDRONT VOTRE ÉQUIPE (DÉFENSIVES)

Les incontournables

1- Rams de Los Angeles

L’offensive des 49ers serait sur le point de signer un partenariat avec Robax pour résoudre leurs maux de dos après le passage des Rams.

2- Ravens de Baltimore

Terrell Suggs est vraiment un être humain qui peut intimider d’autres êtres humains. La beauté de la chose est que sur un terrain de football professionnel c’est non seulement accepté, mais célébré. Une autre bonne journée pour la défensive des Ravens.

3- Eagles de Philadelphie

Cette semaine, un compte de sociofinancement a été ouvert sur «Go Fund Me» pour engager un nouveau plaqueur à droite sur la ligne offensive des Giants. On pense que cela en dit long sur l’offensive des Giants...

Les indésirables

1- Chiefs de Kansas City

Après un si bon départ face aux Pats, la blessure à Eric Berry semble faire terriblement mal aux Chiefs. Ils risquent d’avoir beaucoup de difficulté à contenir les Chargers.

2- Giants de New York

Le front défensif des Giants n’intimide plus comme avant et Carson Wentz ressemble à Houdini depuis le début de la saison.

3- Texans de Houston

On croit qu’ils peuvent maîtriser Tom Brady et les Pats, mais pas si l’offensive ne passe que 10 minutes du match sur le terrain. La fatigue est le plus grand ennemi qui guette la défensive des Texans.