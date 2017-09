«On devrait construire une statue à Québec pour Eric Lindros» – Pierre Pagé

En entrevue avec Jean-Chalres Lajoie au 91.9 Sports, Pierre Pagé, l’ancien directeur général et entraîneur-chef des Nordiques de Québec, est revenu sur la fameuse saga impliquant Eric Lindros.

Selon lui, les partisans de hockey devraient arrêter d’en vouloir à l’ancien porte-couleurs des Flyers.

«On devrait arrêter de se fâcher contre Lindros et construire une statue à Québec pour lui. C’est à cause de lui que Colorado a gagné deux Coupe Stanley. C’est à cause de cet échange là», a-t-il déclaré.

Avec du recul, Pagé croit que les Nordiques ont été chanceux que Lindros refuse son offre.

«On lui avait offert 5 millions et il a signé pour 3,5 millions à Philadelphie. Franchement, on a été chanceux qu’il n'accepte pas [l’offre de Nordiques].»

Il a également confirmé que Lindros était sur le point de quitter les Nordiques pour les Rangers lorsque Philadelphie a finalement accepté l’offre déposée par la formation de Québec.

«[Quand Philadelphie a finalement accepté l’offre] on était en train de faire l’échange avec Mike Keenan [des Rangers de New York] pour cinq joueurs, sept choix au repêchage et 15 millions $US.»

«On aurait pu l’échanger à un pour un avec Peter Forsberg», a-t-il ajouté lors de son entretien avec Jean-Charles Lajoie.

Patrick Roy contre Éric Lindros?

Pierre Pagé a également expliqué qu’il avait à l’époque appelé une panoplie d’équipe afin d’échanger Eric Lindros, dont le Canadien de Montréal.

«On avait une liste de toutes les équipes [...] Notre première discussion était avec le New Jersey et après ça Montréal, Detroit, Toronto, Chicago.»

Surpris que Montréal fasse partie de la liste des équipes intéréssées aux services de Lindros, Jean-Charles Lajoie lui a demandé si Patrick Roy avait été impliqué dans les négociations d’échange avec le Canadien.

Sans répondre à la question, l’ancien DG des Nordiques à dit que «tous les meilleurs joueurs de chaque équipe [avec qui on négociait] étaient dans le deal».