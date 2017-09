Dans le contexte où les infections transmises sexuellement (ITS) sont en forte hausse au Québec*, l’INSPQ a produit un vaste portrait de la santé sexuelle des jeunes adultes de 17 à 29 ans, au Québec. Il s’agit de la première génération qui a grandi sans les cours d’éducation sexuelle dans nos écoles, abolis en 2001.

Réalisée en 2013 et 2014, l’étude est la première à combiner des questionnaires et des prélèvements de tests d’ITS auprès de cette clientèle.

Premier constat : les jeunes adultes ignorent des informations de base et plusieurs ont des pratiques sexuelles risquées. Un homme sur cinq ignorait qu’une chlamydia est contagieuse même si elle est asymptomatique, et 45 % ne savaient pas qu’elle peut causer l’infertilité chez la femme.

Autre fait inquiétant : 28 % des hommes de 20 ans et moins ont répondu ne pas savoir où aller pour passer un test de dépistage. Quant à leur perception d’être à risque d’attraper une infection, les jeunes se disaient peu inquiets (variant de 1,6 à 3,8 sur une échelle de 0 à 10).

« Il faudrait que le message passe mieux que la chlamydia est assez démocratique, dit Mme Mathieu. Considérant que c’est la génération Google, on a à se poser des questions sur la façon dont on diffuse l’information. »

« Sans prévention en amont, on voit les conséquences en aval. Les jeunes n’ont pas les outils pour prendre des décisions éclairées », réagit Léon Petit, sexologue.

« C’est nécessaire de ramener l’éducation sexuelle dans les écoles. On a enlevé cette responsabilité de nos épaules et ça vient nous rattraper », croit aussi Valérie Major, également sexologue.

*Entre 2011 et 2015, les cas de gonorrhée ont plus que doublé et les cas de chlamydia ont augmenté de 23 %.