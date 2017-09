Rosemont gourmand

Un nouveau bistrot sur la rue Masson, le Gaston, a pris la place du Masson ­hot-dog. Ça donne le ton, quoi. En plus, c’est un ­restaurant « Apportez votre vin ! »

Ce petit nouveau trouvera peut-être sa place, mais il faudra de la constance, des prix doux et des portions adaptées aux prix. Bref, des prestations à la hauteur des attentes des clients.

Style de restaurant

Petit bistro de quartier. ­Cuisine orientée sur les ­produits de la mer, mais ­aussi quelques viandes et abats. Les prix : de 7 $ à 20 $ pour les entrées, de 17 $ à 30 $ pour les plats principaux et de 8 $ à 10 $ pour les desserts. Quant aux assiettes du menu brunch, elles vont de 10 $ à 20 $.

Décor

Ce décor ne me séduisait pas vraiment et j’ai cherché ­pourquoi. Pourtant, c’est ­sympathique. Si tout était repeint en blanc, ça donnerait un côté vacances bien agréable. Là, ce vert très foncé est ­vraiment austère.

Ambiance

Relax en ce début de semaine, ce qui est bien normal. Nombreux sont ceux fermés le mardi, d’ailleurs. Sinon, la musique était monocorde. Du rap gangster toute la soirée, pas sûr...

Clientèle

Évidemment, les résidents de Rosemont, mais pas uniquement. Le mot se passe lorsqu’il s’agit d’un « Apportez votre vin ! » De plus, la SAQ est juste en face du restaurant Gaston.

Le repas

Boudin noir, champignons, oignons, noisettes. Un des meilleurs boudins mangés à Montréal. Un petit bijou ! Présentation, assaisonnement, combinaisons simples et parfaitement efficaces. Coupée rectangulaire et épaisse, la tranche est parfaitement poêlée. Les champignons sont délicieux et les pétales de petits oignons marinés sont vraiment très bons. Un joli et délicieux plat. Bravo ! Tarte fine, aubergines rôties, tomates confites, basilic. La présentation est vraiment soignée, délicate et élégante. Malheureusement, la pâte fine est détrempée par la tranche d’aubergine. Il aurait fallu avoir la pâte à part et monter la tarte à la dernière minute. Avec un seul cuisinier en fonction, il faudrait peut-être penser à un menu simplifié dans les réalisations des plats proposés. Bref, malgré ce couac, c’était bon. Ensuite, canard de Mme, gratin dauphinois, embeurrée de chou. Le cuisinier a manifestement du talent, son embeurrée de chou est carrément formidable. Parfaitement cuite et avec un assaisonnement juste. C’était parfait ! Sinon, la cuisson du canard était rosée, là encore, il faut de l’aide en cuisine. Bref, la viande aurait été à son summum si elle avait reposé deux minutes supplémentaires. C’était juste un peu trop ferme. Aussi, crevettes, maïs, poireaux au beurre, bisque. Crevettes déposées sur un flanc de légumes : les crevettes sont fades, les légumes et la sauce ne relèvent pas assez le tout. Là encore, un petit ajustement serait profitable. En finale, deux desserts, pas faits sur place, il me semble, et sans intérêt. ­Conclusion, un potentiel énorme au Gaston, mais il faudrait peut-être donner les moyens aux employés pour obtenir un vrai succès... J’estime que le jeune garçon en cuisine bénéficierait du soutien de tous, clients inclus.

Le service

Une jeune femme en service complètement désintéressée. Une mauvaise journée peut-être...

Gaston

★★★

Coup de toque

Le jeune cuisinier présent le soir de ma visite a un gros potentiel.

Coup de torchon

Des ajustements à faire.

Combien ça coûte ?

Une quarantaine de dollars par personne.

L’adresse

2666, rue Masson

Montréal H1Y 1W2

Tél. : (514) 524-0002