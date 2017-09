Un troisième candidat à la mairie de Montréal vient d'entrer dans la course.

Coalition Montréal, parti fondé par Marcel Côté aux élections de 2013, a présenté mercredi son candidat Jean Fortier. Ce dernier a occupé le poste de président du comité exécutif de la Ville de Montréal, de 1998 à 2001, avec le maire Pierre Bourque.

Le parti présente son candidat comme une alternative au centre, «ni de gauche, ni de droite».

«On pense aux électeurs qui ne veulent pas voter pour Denis Coderre ni Projet Montréal. Les gens nous disent qu’ils ont perdu confiance en Coderre et qu’ils ne peuvent pas voter pour lui, mais qu’ils sentent qu’ils n’ont pas le choix. Ces personnes ont maintenant un choix», a expliqué le chef de Coalition Montréal, et seul élu encore au parti, Marvin Rotrand.

M.Rotrand ajoute que leur candidat sera «entre les deux extrêmes» que sont «l’équipe Coderre très autoritaire» et «Projet Montréal, rigide et trop à l’extrême gauche».

M.Fortier n’a pas expliqué les détails de sa plate-forme en conférence de presse mercredi, disant plutôt qu’il allait le faire la semaine prochaine. Il n’a pas non plus voulu faire de bilan de l’administration Coderre.

«On peut imaginer que Montréal, étant une ville cosmopolite, tous les leaders qui veulent avoir la moindre crédibilité et être rassembleurs doivent se situer au centre du centre et ratisser le plus large possible. Je pense que c’est ça qu’on veut vous présenter», a simplement indiqué M.Fortier

«On ne va pas faire de promesses comme quoi on peut baisser les taxes et hausser les services en transport en commun, par exemple. On va parler honnêtement et dans une manière pragmatique qui rejoint ces gens de centre», a précisé Marvin Rotrand.

Le parti présentera un nombre de candidats limités dans certains arrondissements seulement, et ce, en fonction de leur budget. En 2016, Coalition Montréal accusait un déficit de 276 719$.

Marvin Rotrand indique que l’annonce de ce troisième candidat à la mairie pourrait amener de nouvelles contributions, mais souligne que leurs publicités de campagne pourraient se concentrer davantage sur les réseaux sociaux pour limiter les dépenses.