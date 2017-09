Un manque de respect pour Québec

La seule bonne nouvelle de ma soirée de lundi est que je n’ai pas payé pour voir le match Canadiens vs Bruins.

Franchement, le spectacle était désolant. Les Bruins ont manqué de respect envers les gens de Québec, l’alignement de Boston ne comptait que des prospects ou des patineurs de troisième trio. Ne pas faire jouer Patrice Bergeron à Québec est une véritable insulte ! J’espère que c’était parce qu’il était blessé. Heureusement, le CH, que l’on a déjà critiqué dans le passé, n’avait cette fois rien à se reprocher ; oui, les fans auraient aimé voir Jonathan Drouin, mais avec Galchenyuk, Danault, Gallagher, Petry, Byron et Shaw dans l’alignement, on peut dire que le CH a respecté ses fans de Québec.

UN MIRACLE

Le match de lundi était un match présaison local des Bruins. C’est un miracle que ce match ait attiré 9248 spectateurs. À Boston, avec les Red Sox et les Patriots dans le décor, je me demande si les Bruins auraient pu attirer 5000 fans dans leur amphithéâtre avec un alignement aussi gênant. Si on avait appris lundi matin que Patrice Bergeron et d’autres vétérans allaient prendre part au match, je pense que de 3000 à 4000 personnes de plus se seraient donné la peine d’acheter un billet pour assister au match au Centre Vidéotron. L’annonce de l’alignement des Bruins était carrément du contre-marketing, une vraie douche froide.

LE PRIX DES BILLETS

L’autre point, c’est le prix exorbitant des billets LNH en match hors concours. J’ai croisé des gens qui avaient payé plus de 150 dollars pour assister à ce match. Ben voyons donc ! On ne peut pas demander le même prix d’entrée pour un match hors concours, on était loin d’un match de saison régulière. Une vraie folie ! Et c’était le début des matchs préparatoires. Je comprends que les équipes veulent engranger le plus de revenus possible, mais en affaire, il faut toujours rechercher la situation gagnant-gagnant. Ce n’était pas le cas lundi.

RIEN À SE REPROCHER

Les gens de Québec n’ont rien à se reprocher. Je le souligne encore, plus de 9000 spectateurs dans de telles conditions, c’est incroyable ! Les gens de Québec sont des vrais passionnés de hockey, mais les équipes de la LNH font une erreur quand elles leur manquent de respect comme l’ont fait les Bruins. Québec est un marché affamé qui rêve de hockey. Mais les équipes de la LNH qui viennent ici pour bénéficier de cette passion des partisans devront être prudentes. À se conduire comme les Bruins l’ont fait, il y a risque de faire fuir les partisans.

LEAFS VS CH

Heureusement, un deuxième match préparatoire sera disputé à Québec le 27 septembre : les Leafs affronteront alors le Canadien au Centre Vidéotron. On sera plus avancé dans le camp d’entraînement, beaucoup de joueurs auront été retranchés, les gens de Québec pourront se reprendre. Si les Leafs font jouer Auston Matthews et Mitch Marner, on aura droit à tout un spectacle. Fort probablement aussi aurons-nous alors la chance de voir Jonathan Drouin à l’œuvre. Espérons maintenant que les Leafs ne répéteront pas l’erreur des Bruins.