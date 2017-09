GESERON (née Gionet)

Jacqueline



Le 18 septembre 2017, à l’âge de 88 ans, est décédée Madame Jacqueline Geseron (Gionet), épouse de feu Alfred Geseron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Line, Donald (Lyne) et Joane, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs, son frère, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 septembre 2017 de 13h à 21h, ainsi que le lundi 25 septembre 2017 à compter de 9h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le lundi 25 septembre 2017 à 10h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.En remplacement de fleurs, un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie serait apprécié en la mémoire de Jacqueline Geseron (Gionet).