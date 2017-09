BOUCHER, Gilberte

(née Calouette)



À Laval, le 18 septembre 2017, à l’âge de 96 ans, est décédée Mme Gilberte Calouette, épouse de feu Ernest Boucher.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Michèle St-Denis), Pierre (Laura Esperanza Lopez Zenita), Robert (Raymonde Beaudette), Marcel (Adelaïda Gospodinova), Richard (Lucie Rodrigue), Gilles (Pierrette Bélanger), Louise (Yvon Vaillancourt), François (Rachel N’Guessan Akassi), Sylvie (Claude Fraser) et Alain (Francine Leblanc), ses vingt-deux petits-enfants et leurs conjoints, ses quatorze arrière-petits-enfants ainsi que d’autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le vendredi 22 septembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 23 septembre dès 9h. Les funérailles suivront à 11h en l’église St-Vincent-de-Paul, située au 5443 boul. Lévesque à Laval, H7C 1N8.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison des Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.