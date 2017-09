Agenda du week-end

Le parcours KM3

Photo courtoisie, Cindy Boyce

Le parcours KM3 (kilomètre cube) nous invite à découvrir des installations d’art public dans le quartier des spectacles jusqu’au 15 octobre. Pour Une vague colossale, on se rend dans le quartier des spectacles sur le ­parterre coin Clark et De ­Maisonneuve, on réserve sur place et on découvre ­collectivement un univers virtuel visuel et sonore : « Le lancer d’une vraie boule depuis le haut de ­l’escalier fait vivre aux spectateurs munis de casques une déferlante de dessins colorés. » C’est conçu par un groupe londonien (Marshmallow Laser Feast) et ouvert du lundi au mercredi, de 15 h à 22 h, le jeudi et vendredi, de 15 h à 23 h, le samedi, de 10 h à 23 h, et le dimanche, de 10 h à 22 h. Ça a l’air très cool. Si vous passez près du métro Saint-Laurent, arrêtez-vous aussi, toujours dans le cadre de KM3, à La machine à ­bienveillance, pour savoir si vous êtes bienveillant. Consultez la carte pour les autres œuvres.