LUSSIER, Maurice



À Napierville, le 19 septembre 2017, à l’âge de 75 ans, est décédé M. Maurice Lussier, conjoint de Mme Denise Deneault, il était le père de feu Sylvain Lussier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Philippe, Rachel, Mario, Lisette, Serge (Iris), Lyne (Hans) et Manon, ses 13 petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants, ses soeurs Georgette, Jeanne, Pauline et Cécile, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 septembre 2017 de 12h à 14h, en l’église de Napierville, suivi des funérailles à 14h.Les services funéraires ont été confiés au: