Drouin solidaire envers Boyle

Jonathan Drouin a eu une bonne pensée pour son ancien coéquipier avec le Lightning de Tampa Bay Brian Boyle. À quelques jours de l’ouverture de la saison, Boyle a appris qu’il souffre de leucémie myéloïde chronique, un type de cancer de la moelle osseuse (LCM) que le médecin des Devils du New Jersey croit pouvoir traiter avec des médicaments.

« Je trouve ça difficile et je suis triste pour Brian et sa famille, a dit Drouin. Brian est un joueur immensément respecté à travers la LNH. Je suis avec lui même s’il ne joue plus avec moi. Je lui souhaite de revenir. »