Quelques minutes dans l’eau bouillante, et le tour est joué. L’entreprise, qui va produire cette année 225 000 bûches de Noël, prépare la conquête des marchés internationaux avec ce nouveau produit aussi innovateur qu’inusité.

Pour l’instant, Pâtisserie Michaud teste le marché. Jusqu’à présent, la réponse est bonne. Ayant comme slogan « On n’a pas chômé sur le goût », le président de la compagnie, Mario Michaud, est fier de sa dernière trouvaille.

« Pourquoi le pouding chômeur ? Parce que c’est un produit réconfortant que l’on peut transporter facilement partout : à la chasse, à la pêche, en camping, etc. On n’est pas rendu à lancer la production à grande échelle, mais cela s’en vient », a-t-il dit.

« Si on est prêt à investir un bon montant d’argent pour s’équiper, c’est parce qu’on veut en vendre. Le marché de l’exportation est très intéressant », ajoute M. Michaud qui dirige l’entreprise avec sa conjointe, Sophie Alain, aussi copropriétaire.

Depuis trois ans, Pâtisserie Michaud connaît une croissance de 30 % par année, et pour les douze prochains mois elle anticipe une augmentation des ventes de 70 %.

« C’est très conservateur. On rayonne à la grandeur du Canada. Avant, on était juste à Québec. On est en discussions avec des clients aux États-Unis », souligne-t-il.