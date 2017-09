Dufour fait confiance aux unités spéciales

Antony Dufour croit que les unités spéciales du Rouge et Or de l’Université Laval sont sur le point d’éclater.

« Ça va débloquer, je ne suis pas stressé, a affirmé le retourneur Antony Dufour. Ça fait suer comme unité parce qu’on veut toujours réussir de longs retours, mais tout le monde se donne à 100 pour cent. J’ai hâte que ça débloque, mais c’était semblable l’an dernier après trois parties. »

« Je ne me pose pas de questions, confie le produit des Titans de Limoilou qui dispute sa dernière saison dans les rangs universitaires. J’attrape le ballon dans les airs et je veux donner la meilleure position de terrain possible à l’équipe. Nous avions réussi quelques bons retours contre Concordia l’an dernier. À mon retour au jeu en 2016 après ma blessure à un genou, c’était plus difficile parce que j’ai commis quelques échappées, ce que je n’avais jamais fait dans le passé. »

Réussir son retour

« Pour réussir un bon retour, ça prend la contribution de tout le monde, poursuit le joueur par excellence sur les unités spéciales dans la Conférence Québec en 2015. Ce n’est pas seulement le retourneur qui peut faire la différence. Les gars travaillent fort et nous avons de bons schémas. »

Dufour n’a pas été en mesure de terminer la dernière rencontre face aux Carabins de l’Université de Montréal. Jonathan Breton-Robert a complété le match comme retourneur.

« Ma blessure à un ischio-jambier m’ennuyait et on n’a pas voulu prendre de risque, a-t-il expliqué. Je suis maintenant à 100 pour cent. Le repos de la semaine dernière a été le bienvenu. J’ai soigné ma blessure et on était plus relaxe. Ça fait du bien de voir les gars dans un autre contexte et de parler d’autre chose que de football. Au retour, on avait plus le goût et ça paraissait. »