Fairmont Le Reine Elizabeth: revivre le «bed-in pour la paix» dans la suite de John Lennon et Yoko Ono

MONTRÉAL | Près de 50 ans après le fameux «bed-in pour la paix» organisé par Yoko Ono et John Lennon au Fairmont Le Reine Elizabeth, l’hôtel du centre-ville de Montréal a dévoilé jeudi le nouveau design de la mythique suite 1742, située au 17e étage.

Cette chambre d’hôtel, l’une des plus célèbres de la planète, permet de revivre l’événement organisé par John Lennon et Yoko Ono en mai 1969. À l’époque, les deux artistes avaient invité des journalistes dans leur chambre d’hôtel et leur avaient proposé d’entonner des hymnes à la paix.

«Lors de l'événement, ils ont tout simplement mis un matelas au sol. Ils ont mis plein de fleurs et il y avait la guitare de John, évidemment, qui jouait», a expliqué Martin Blanc, architecte et designer chez Sid Lee.

Plusieurs documents d'archives, des œuvres d’art et des installations multimédias sont mis à contribution pour créer une expérience interactive. Il est même possible de mettre un casque de réalité virtuelle pour être en immersion totale.

«On peut être dans le lit à l'endroit où étaient John ou Yoko, mettre le casque virtuel et revivre l'événement comme si nous étions John ou Yoko, en 1969», a souligné Martin Blanc.

Pas pour toutes les bourses

Les romantiques et les amateurs des Beatles devront tout de même débourser 1969 $ – clin d'œil à l'année où s'est déroulé le «bed-in de la paix» – pour passer une nuit dans cette suite.