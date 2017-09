German Rubtsov de retour avec les Saguenéens

Le Russe German Rubtsov occupera de nouveau un casier dans le vestiaire des Saguenéens, cette saison. L’attaquant de 19 ans a été retranché par les Flyers de Philadelphie, mais il faudra attendre un peu avant de le voir en uniforme.



Les Flyers ont annoncé jeudi que le choix de première ronde en 2016 faisait partie des 18 joueurs invités à poursuivre leur apprentissage dans la Ligue américaine ou avec leur club junior respectif par le directeur général Ron Hextall. Il était de l’alignement des Flyers mercredi dans leur victoire de 3-2 contre les Islanders de New York où il a été blanchi de la feuille de pointage.



L’entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens, Yanick Jean, ne s’était pas encore entretenu avec le talentueux joueur en fin d’après-midi, hier. Puisqu’il doit préalablement obtenir sa libération internationale, Rubtsov ratera les duels du week-end contre les Remparts et l’Océanic de Rimouski. Jean ne sait pas à quel moment il pourra compter sur ses services.



«Oui, nous sommes contents qu’il revienne, mais pour lui, on voulait toujours qu’il joue dans la LNH. On avait hâte de savoir ce qui allait arriver. C’est sûr que c’est un gros morceau et qu’il est l’un des meilleurs joueurs de la LHJMQ. Tu n’es pas repêché en première ronde pour rien», a noté Jean, incapable de dire aussi à quel moment Rubtsov débarquera dans l’entourage de l’équipe.



Impact immédiat



Le retour de Rubsov donnera donc plus de mordant à l’offensive des Bleus dont l’ère post-Nicolas Roy prend son envol ce soir. Après avoir fait ses débuts dans la LHJMQ en janvier dernier, Rubtsov a été ennuyé par des blessures qui l’ont limité à 16 rencontres durant lesquelles il a tout de même eu le temps de récolter neuf buts et 13 mentions d’aide, pour 22 points. En séries, une fracture à la main l’a aussi tenu à l’écart du jeu pendant que ses coéquipiers s’inclinaient en troisième ronde contre les Sea Dogs de Saint John.



Ces divers ennuis de santé ont sans doute pesé dans la balance chez les dirigeants des Flyers dans leur décision de le retourner au niveau junior afin qu’il améliore sa résistance, eux qui auraient aussi pu céder le paà leur club-école de Lehigh Valley.