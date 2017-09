Je sors, je reste

JE SORS :

- FESTIVAL

Festival Red Bull Music Academy

Le prestigieux Festival Red Bull Music Academy est de retour une deuxième année dans la métropole et présente une série d’artistes des quatre coins de la planète, avec concerts immersifs pour une conquête musicale des plus totales. Ce soir, le collectif Moonshine proposera de la musique électronique avec sonorités africaines. *Débute ce soir au Cirque Eloize, demain à l’Usine C et dimanche au Le National et rendez-vous au redbullmusicacademy.com pour connaître les heures de concert.

- CONCERT

Queens on Tour

Depuis quelques jours déjà, le Groupe Bazz a fait du Cabaret du Casino de Montréal son domicile, jusqu’au 28 octobre prochain. La formation composée de cinq rockeuses rendra hommage aux chanteuses qui ont marqué le rock féminin. On pense entre autres à Janis Joplin, Alanis Morissette, Aretha Franklin, Marjo, Diane Dufresne et bien d’autres. Cette revue musicale est un feu roulant de nombreux succès. *Débute ce soir, demain et dimanche à 20h30 au Cabaret du Casino de Montréal.

- EN VILLE

Rallye historique pour le 150e de la Confédération canadienne

Petits et grands sont invités au rallye historique éducatif à l’arrondissement Lasalle, à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Le personnage explorateur René-Robert Cavalier de La Salle vous retracera les plus grands moments de sa conquête et de l’histoire canadienne. *Débute demain à midi au premier point de rencontre, soit l’École secondaire Cavalier-De-Lasalle.

- THÉÂTRE

La rue des créateurs d’Hochelaga

Ce dimanche, le quartier Hochelaga fait honneur à ses artisans qui donneront une série d’ateliers DIY (Do It Yourself). En compagnie de Josiane Stratis, la fondatrice du blogue Ton Petit Look, il vous sera possible de vous inscrire à l’un des quatre cours au programme, soit la fabrication d’un cadre, la sérigraphie sur poche de chandail, confection d’un collier-

choker en perles ou encore la confection d’un loup. *Débute dimanche à 10h30 sur la rue Sainte-Catherine Est.

- CINÉMA

Les Rois Mongols

L’acteur Luc Picard réalise le quatrième film en carrière Les Rois Mongols. Le long métrage québécois nous plonge en octobre 1970, où la montée du FLQ plonge le Québec dans la peur. Dans la famille de Manon, les choses tournent mal lorsque leur père tombe grièvement malade. Bientôt, elle et son petit frère Mimi seront placés en famille d’accueil. Voulant reconstituer sa famille, elle décide d’enlever une vieille dame âgée, une idée qui lui vient du FLQ. *En salle le 22 septembre.

JE RESTE

- LIVRE

Cessez de manger vos émotions

Les nutritionnistes Isabelle Huot et Catherine Sénécal vous proposent l’essai Cessez de manger vos émotions pour vous aider à prendre conscience des fringales inutiles, qui nous font souvent prendre du poids. Sous l’effet du stress et de la colère, plusieurs d’entre nous mangeons, sans ressentir la faim. Le livre offre plusieurs exercices, trucs et conseils pour se débarrasser de cette mauvaise habitude. *Sortie en librairie le 4 septembre

- ALBUM À ÉCOUTER

This Is A Real Place

Le duo Jalbert Beaulieu lance leur premier album This Is A Real Place, où les deux musiciens font connaître leur talent de compositeurs aguerris. L’un est un guitariste, capable de passer du jazz, au rock à la musique électronique. Tandis que l’autre est pianiste . Ensemble, ils fusionnent le jazz et le folk. *Sortie le 22 septembre

- TÉLÉ

Ça finit bien la semaine

La nouvelle saison du magazine Ça finit bien la semaine est entamée avec les animateurs Julie Bélanger et José Gaudet. Attendez-vous à un nouveau studio, d’autres entrevues animées, des confidences touchantes et bien des surprises. Louis-José Houde fera partie des premiers invités de la saison. *Débute ce soir à 19h00 sur les ondes de TVA

Coup de cœur d'Anne-Lovely

EN VILLE : Festival Omnivore World Tour

Le festival Omnivore World Tour est synonyme de gastronomie et de démonstrations culinaires. Durant le week-end, les épicuriens montréalais sont invités à découvrir les nouveaux talents de la restauration montréalaise dans toutes les spécialités : boulangerie, fromagerie, bars à vins, cuisine du marché, française, asiatique et plus encore. À noter que l’accès à l’événement est tout à fait gratuit. Il faut simplement vous procurer des billets pour assister aux démonstrations et goûter aux bouchées. *Débute demain et dimanche à 11h00 à la Société des arts technologiques