La deuxième place à l’enjeu

Glen Constantin se méfie des Stingers de Concordia qui débarqueront au PEPS, dimanche, pour se frotter au Rouge et Or de l’Université Laval.

« Ce sont des adversaires très dangereux, a lancé le pilote du Rouge et Or d’entrée de jeu. Ils sont gros et forts sur les deux lignes. C’est une équipe imposante physiquement dont l’offensive est plus équilibrée que dans le passé. Ils misent sur un quart-arrière de 5e année (Trenton Miller) qui est en pleine possession de ses moyens après une saison plus difficile l’an dernier. Il est aussi bon qu’en 2015 quand il fut nommé joueur par excellence de notre Conférence. »

« Concordia s’est amélioré en protection de passe avec une grosse, grosse ligne offensive et court mieux le ballon, poursuit Constantin. Le porteur Jean-Guy (Rimpel) est très bon et très physique. Notre front défensif devra être physique pour rivaliser. Il ne s’échappera pas, mais il va gagner constamment 5 ou 6 verges et te mettre dans le trouble. Ça va être un bon casse-tête pour les entraîneurs en défensive. »

Grosse bataille

Le front défensif des Stingers parviendra-t-il à ennuyer la ligne offensive du Rouge et Or comme les Carabins de l’Université de Montréal ont été en mesure de le faire lors du dernier match ? « Contre Montréal, le problème résidait dans l’identification des fronts, a expliqué Constantin. On doit mieux identifier les permutations. C’est plus facile de bloquer un bon joueur quand tu sais où il est. Leur front est plus statique. On doit trouver le moyen de courir et je crois que c’est possible de le faire. »

Les Stingers misent sur un front défensif plus conventionnel. « Notre défensive présente un style différent de celui de Montréal, a indiqué l’entraîneur-chef Mickey Donovan. On mise sur la puissance alors que Montréal mise sur la vitesse. Je prévois une grosse bataille avec la ligne offensive de Laval. »

Parmi les meilleurs

Malgré une victoire convaincante de 68-16 face aux Redmen de McGill, les Stingers ont encore tout à prouver, selon Donovan. « Plusieurs doutent encore de nous parce que nous n’avons pas disputé un gros match contre Montréal en début de saison et nous avons une opportunité de démontrer que nous appartenons au groupe des meilleures équipes, a raconté l’ancien secondeur étoile. Ce match va nous permettre de mesurer où nous sommes rendus. »

« Contrairement aux deux dernières années, nous avons une équipe plus mature, plus forte physiquement et un meilleur front défensif, ajoute Donovan. On s’est amélioré à chacune de mes quatre saisons, mais la clé sera de bien exécuter en offensive. »

La deuxième place sera à l’enjeu puisque les deux formations présentent un dossier identique de deux gains et un revers.