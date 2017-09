La fonction de lieutenant-gouverneur est «du gaspillage légal», selon le PQ

Financée à la hauteur d’un million de dollars issus de l’argent public, la fonction de lieutenant-gouverneur du Québec constitue du «gaspillage légal», dénonce le Parti québécois.

«À l’époque de Lise Thibault, c’était du gaspillage illégal. Aujourd’hui, avec M. [J. Michel] Doyon, c’est du gaspillage légal», a lancé le député péquiste Nicolas Marceau.



Appuyé par la CAQ et Québec solidaire, le Parti québécois a déposé jeudi une motion afin que l’Assemblée nationale «constate la désuétude et l'inutilité de la fonction de lieutenant-gouverneur». L’initiative a été rejetée par le gouvernement libéral.



«Je constate que le Parti libéral continue d’appuyer des institutions qui sont archaïques, qui constituent un gaspillage éhonté de fonds publics», a commenté M. Marceau. À ses yeux, le représentant de la reine d’Angleterre au Québec «ne sert à rien» et n’a plus sa «raison d’être». «Il faut remplacer ça. Il y a moyen de faire autrement», a-t-il poursuivi.



«Symbolique», reconnaît la ministre

La ministre responsable de la Réforme des institutions démocratiques a brièvement réagi au reportage de notre Bureau parlementaire, publié mardi, à l’effet que l’agenda du lieutenant-gouverneur était plutôt dégarni. En fonction depuis septembre 2015, J. Michel Doyon n’a certains mois qu’une seule activité à son horaire, principalement composé de cérémonies et d’activités protocolaires.



«S’il est vrai que le rôle est grandement symbolique, dans certaines situations, notamment lorsqu'il est question d'un gouvernement minoritaire, il peut être appelé à prendre des décisions encadrées par des conventions constitutionnelles», a écrit Rita de Santis.

Prédécesseurs

Notre Bureau parlementaire avait révélé en automne 2015 le contenu des agendas des deux dernières années de mandat de l’ancien lieutenant-gouverneur Pierre Duchesne, en poste de 2007 à 2015. Son emploi du temps était également parsemé de larges trous.

Lise Thibault, lieutenante-gouverneure de 1997 à 2007, avait quant à elle été reconnue coupable de fraude et d’abus de confiance pour avoir injustement réclamé quelque 700 000 $ en remboursement de dépenses auprès des deux paliers de gouvernement.



En tant que représentant de la reine, J. Michel Doyon bénéficie d’un salaire de près de 140 000$, financé par Patrimoine Canada. Son budget d’exploitation, qui inclut la rémunération de ses employés, s’élève à quelque 900 000$, dont 750 000$ proviennent du Québec.