«La médiocrité s’est implantée» chez le Canadien après le départ des Nordiques, selon Serge Savard

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie au 91,9 Sports, l’ancien directeur général du Canadien de Montréal, Serge Savard, n’a pas été tendre envers la direction qu’a prise l’organisation au cours des dernières années.

Celui dont le numéro 18 a été retiré par le Tricolore croit que le départ des Nordiques de Québec en 1995 a affecté directement les performances du Canadien.

«[Après le départ des Nordiques] la médiocrité s’est implantée dans l’organisation, on n'avait plus besoin de se battre, on était tout seul dans notre marché. Tu pouvais faire gaffe après gaffe et il n’y avait aucun problème, les gradins étaient pleins pareil [...] la compétition n’était plus là».

Selon Serge Savard, la simple présence de Québec dans la LNH était une grande source de motivation pour le Canadien.

«Je dois dire que les Nordiques nous rendaient meilleurs. On travaillait plus fort parce qu’on avait une compétition. La tarte, il fallait la séparer avec une autre équipe.»

L’ancien porte-couleurs du Canadien croit d’ailleurs qu’un retour des Nordiques forcerait le Tricolore à faire davantage d’efforts.

«La journée où les Nordiques vont arriver, c’est sûr que le Canadien va être plus agressif», a-t-il affirmé.