La science des idées

Sarah Champagne - 37e AVENUE

Pourquoi nous arrive-t-il de travailler toute la nuit sur un problème insoluble et de trouver finalement la solution en prenant sa douche le matin ? Plusieurs neuroscientifiques ont se penchent sur le cerveau afin de mieux comprendre la clé des bonnes idées.

Contrairement à la croyance populaire, le siège de la créativité n’est pas particulièrement situé dans l’hémisphère droit du cerveau. Le fait d’être créatif est plutôt un processus complexe impliquant plusieurs zones du cortex cérébral.

Le cerveau en freestyle

Charles Limb, chirurgien et passionné de musique, a poussé la question plus loin. Ses conclusions indiquent qu’essayer de « penser créatif » à tout prix ne serait pas nécessairement efficace. Il faut un certain laisser-aller d’une partie du cerveau pour arriver à générer de bonnes idées.

Pour étudier l’esprit créatif en action, il a demandé à un pianiste de jazz de jouer en alternance un morceau appris par cœur et un solo improvisé, pendant qu’un appareil de résonance magnétique enregistrait l’activité de son cerveau.

Dans une présentation disponible sur TED.com, le scientifique a décrit le processus comme une « étrange dissociation dans le lobe frontal. » Il partage les premiers résultats obtenus : « Une zone est activée et une grande zone est désactivée pour que vous ne soyez pas inhibé, pour que vous acceptiez de faire des erreurs. La désactivation semble indiquer que vous n’êtes pas en train de vous déconnecter de ces impulsions génératrices. »

D’autres chercheurs en sont venus aux mêmes conclusions. Une étude sur des rappeurs qui improvisent, présentée dans la revue Scientific Reports en novembre 2012, conclut aussi à la relaxation d’une zone cérébrale. Allen Braun, l’un des chercheurs principaux, parle de relâchement général des fonctions exécutives, comme la planification ou la résolution de problème, qui laissent la place à une attention plus naturelle et à des processus cognitifs moins censurés.

Chercher à tout prix à avoir de nouvelles idées ne serait donc pas une solution. En fait, le moment eurêka ! surviendrait davantage quand on arrête de s’acharner à vouloir « penser créatif ».