La soumission n’a pas sa place dans nos vies

Voici ce que je pense de la lettre signée « Une sœur qui n’en peut plus » dans laquelle une femme décrit les difficultés que lui crée sa soeur aînée dans la liquidation du testament de son père. Un testament qui devrait satisfaire tout le monde puisque le père divise ses biens en deux parts égales pour chacune de ses filles.

Que l’aînée refuse un partage à 50/50, voilà qui a de quoi étonner. Mais que la sœur liquidatrice ne sache plus comment se sortir de ce pétrin en voulant faire plaisir à tout le monde : sa soeur aigrie qui allègue une spoliation de droit, son mari et ses enfants qui veulent la convaincre qu’elle n’a pas à céder sa part à son aînée parce qu’elle la mérite, est tout aussi surprenant.

Moi j’ai envie de dire à cette dame qu’elle a un problème parce qu’elle part avec une mauvaise prémisse, à savoir que dans la vie, on ne peut pas satisfaire tout le monde et son père. À cet effet et pour s’en convaincre, elle n’a qu’à relire la fable de Lafontaine « Le meunier, son fils et l’âne » qui le lui prouvera de belle façon.

D’où lui vient ce besoin de vouloir plaire à tout le monde? À quel moment de sa vie s’est-elle imposé une telle obligation? Et depuis ce virage, a-t-elle idée du nombre de fois où elle a eu à se féliciter de sa décision?

Son père a donné ses volontés et elle les applique. Un point c’est tout. Que sa sœur jongle avec ses émotions, qu’elle soit insatisfaite, ne la regarde plus. Le jour où elle va se permettre le plaisir de regarder sans complexes les insatisfaits des décisions justes qu’elle aura prises, elle sera devenue une adulte et ses épaules vont se relever d’elles-mêmes. Elle peut aussi choisir de faire la carpette. Mais quel exemple va-t-elle du coup donner à ses enfants et son mari qui la regardent aller? De quoi le Québec a-t-il le plus besoin pensez-vous? De carpettes ou de gens qui se tiennent debout?

Anonyme

En des termes différents, vous répétez ce que je lui avais donné comme réponse. Mais n’oublions jamais que c’est souvent autour du testament et des questions d’argent, que les vieilles chicanes de famille ressurgissent pour réveiller des blessures jamais guéries.