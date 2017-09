Un curieux asphaltage de rue à Hochelaga

MONTRÉAL - Des travaux d’asphalte en apparence bâclés sont apparus dans un nouveau secteur de Montréal, comme cela avait été le cas avant la Formule E cet été au centre-ville.

Une nouvelle photo est apparue sur les réseaux sociaux, mercredi soir, montrant une couche d’asphalte sur la rue Émile-Legrand dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. La nouvelle couche d’asphalte ne couvre donc pas la totalité de la surface de la rue et semble avoir contourné les voitures stationnées en bordure de rue.

Photo Courtoisie / Twitter

Si cela peut sembler curieux, l’arrondissement assure que c’est voulu de le faire de la sorte et que cette situation se retrouve sur une vingtaine de rues de l’arrondissement.

«C’est une mesure intermédiaire palliative, afin de redonner une surface de rue digne de ce nom en attendant de refaire toute la rue au complet», indique le maire de l’arrondissement, Réal Ménard.

L’arrondissement compte refaire la surface de la rue d’ici 3 ou 4 ans. En attendant, le maire veut éviter aux automobilistes de rouler sur des nids-de-poule tout en économisant sur les coûts.

«On donne volontairement un espacement de 1,5m de distance avec le trottoir pour ne pas mettre de l’asphalte sur le puisard le long du trottoir. Si on le faisait, on devrait refaire le puisard. C’est 3-4 jours de travail de plus et plus de coûts», explique Marc Dussault, directeur en remplacement des travaux publics d’Hochelaga-Maisonneuve.

L’arrondissement explique avoir un budget de 500 000 $ pour refaire une vingtaine de rues de cette manière, soit le quart du prix que s’il avait mis de l’asphalte sur toute la surface de la rue.

Le maire explique que s’ils avaient refait seulement les nids-de-poule, le revêtement n’aurait duré que 2 ou 3 semaines. Ce revêtement au centre de la rue pourra durer 3 à 4 ans, d’ici au moment où l’arrondissement compte refaire toute la chaussée, explique le maire.

Ces travaux rappellent une situation semblable qui s’était produite peu de temps avant la Formule E cet été sur le boulevard René-Lévesque. L’entrepreneur qui avait réalisé ces travaux d’asphalte avait contourné une voiture stationnée sur la rue. L’arrondissement Ville-Marie avait expliqué que ces travaux avaient été faits rapidement avant le déclenchement de la grève des employés de la construction, mais que d’autres couches étaient prévues par la suite.