Le Canada honore un soldat montréalais pour son courage à Dunkerque en 1940

Un montréalais que plusieurs considéraient comme l’un des plus grand héros de la Seconde Guerre mondiale a finalement eu la reconnaissance qu’il méritait ce matin. J. Campbell Clouston a été responsable de la jetée et a contribué à sauver la vie de plus de 338 000 soldats durant l’opération de Dunkerque en 1940. Durant six jours et cinq nuits, il a travaillé sans relâche.

Une plaque commémorative en son nom a été installée au parc historique du canal Lachine.

Photo Courtoisie

« L’initiative d’honorer le capitaine de frégate J. Campbell Clouston à titre de héros de chez nous pour son sacrifice et son service militaire courageux à Dunkerque en 1940 démontre l’importance de la participation du Canada à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale ainsi que les façons dont elle a touché chaque collectivité dans ce pays » a déclaré L’honorable Catherine McKenna, Ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Selon le gouvernement, J. Campbell Clouston avait preuve d’un courage hors du commun en 1940 lors de l’évacuation de Dunkerque, en France. Alors que les forces allemandes gagnèrent du terrain, repoussant les soldats britanniques, français et belges, quelque 400.000 hommes attendent de pouvoir prendre la mer pour échapper à la mort. Les Britanniques mettent en place « L’opération Dynamo » pour rassembler les troupes en Grande-Bretagne et sauver leur peau. J. Campbell Clouston a voulu se rendre à Dunkerque. Un pari risqué qui lui vaudra le titre de héros. Il a été responsable de la jetée pour surveiller l’embarquement des soldats lors de l’évacuation.

Son fil et son petit fils étaient présent lors de l’hommage. Un orchestre militaire et une minute de silence avaient eu lieu.