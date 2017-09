Contre les Argonauts de Toronto, les Alouettes pourront compter sur le retour au jeu d’un joueur qu'on n'a pas vu depuis plusieurs semaines: le garde Philip Blake.

Le joueur de ligne offensive n’a pas joué depuis le 27 juillet dernier à Winnipeg alors qu'il était tombé au combat en raison d'une déchirure partielle de son triceps droit. Coïncidence ou pas, après le départ de Blake, les Alouettes ont connu une descente aux enfers en perdant cinq de leurs six derniers matchs.

De plus, l’attaque a eu toutes les misères du monde à inscrire des touchés durant cette période. Est-ce que le retour de Blake va permettre de relancer cette unité qui semble en manque de solutions ?

«Ce fut une absence très longue et je suis très excité d’être de retour au sein de la formation, a souligné Philip Blake lorsqu’il a rencontré les médias hier après-midi. C’est sûr qu’il y a un peu de nervosité.

«Ce fut difficile de voir les déboires de mon équipe au cours de cette période. Je veux simplement tenter de contribuer aux succès de mon équipe au cours des six derniers matchs de la saison.»

Le retour de la stabilité

Avec le retour de Blake, ce sera la première fois depuis fort longtemps que les Alouettes auront leurs cinq partants au sein de leur ligne offensive. Au début de la saison, on disait que la stabilité dans cette unité était l’une des clés des succès des Montréalais.

Par contre, elle n’a pas été épargnée par les blessures avec celles de Blake, Jovan Olafioye, Philippe Gagnon et Matt Vonk au cours des six dernières semaines. Dans ce type de situation, la protection du quart n’est pas optimale et celui-ci doit souvent précipiter ses passes avec des résultats souvent discutables.

Toutefois, ça n’excuse pas totalement les mauvaises performances de Darian Durant.

«Ça va être intéressant de retrouver cette stabilité cette semaine, a confirmé Luc Brodeur-Jourdain. Par contre, il ne faut pas oublier les pertes de Gagnon et Vonk qui nous donnaient de la profondeur chez les gardes et en plus, ils avaient un statut de joueur canadien.

«Il y a eu Chris Greaves, mais aussi Jeremy Lewis qui n’avait jamais joué cette position. Ce n’était pas la meilleure situation.»

Selon le Québécois, un retour prématuré de Blake n’aurait possiblement rien changé aux déboires de l’équipe.

«Avec des si, on peut se rendre loin, a-t-il mentionné en souriant. Ça aurait peut-être pu changer la dynamique et enlever de la pression sur les quarts et les receveurs. Ses remplaçants n’ont pas fait du mauvais boulot, mais ils ont commis certaines erreurs d’assignation, de techniques et de compréhension.

«On avait simplement une équipe moins forte sur le terrain.»

Outre le retour de Blake comme joueur canadien, Devon Walls sera de retour à son poste de plaqueur défensif contre les Argonauts.